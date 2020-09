Para Ingram discriminaron a Trevelin en el reparto de obras de Enhosa

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El Intendente de Trevelin manifestó que desde su municipio hace un tiempo esperan varias obras que tienen los proyectos presentados tanto en la Nación como en la Provincia y sin embargo cuando llegan fondos en un volumen interesante, esas propuestas no son contempladas.

“El dinero baja a la provincia” señaló Ingram y agregó luego que las presentaciones están hechas pero “evidentemente entendieron que no teníamos que tener este beneficio en esta oportunidad.”

Para Ingram “se ha tomado una medida que no es la de abrir y permitir participar a todos los municipios” que desde su perspectiva había margen para distribuir entre diferentes municipios que están atravesando una situación realmente complicada.

Vale destacar que este tipo de obras además de traer mejores servicios para la comunidad generan expectativa en cuanto a la mano de obra que pueden contratar localmente.

“En esta ocasión no se contemplo a Trevelin y me parece que es algo que desde el gobierno de la provincia se tendría que rever. No está bien” remarcó .

En esta línea mencionó también otros municipios como Senguer o Dolavon que también tendrían que haber tenido alguna contemplación.

“Me genera tristeza porque el federalismo debe ser para todos” indicó.