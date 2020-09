Ongarato solicita circular solo en situaciones de extrema necesidad

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El intendente Sergio Ongarato, en conferencia de prensa, hizo declaraciones sobre los casos sospechosos que surgieron en la ciudad en las últimas horas, de los cuales algunos están afectando seriamente al sistema de salud. “Como muchos de ustedes sabrán, tenemos médicos y enfermeros en aislamiento, y otros contactos estrechos están en aislamiento preventivo también”, declaró Ongarato.

“El Hospital de Esquel es el mayor centro de salud de nuestra zona y es, por eso, prioridad que tomemos medidas urgentes, para hacer que el servicio de nuestro hospital y toda la gente que trabaja en él se restablezca lo antes posible”.

Sin el Hospital y las clínicas, no será posible mantener las actividades como se venía trabajando hasta el momento. Actualmente, esperan resultados de las pruebas, pero, hasta que no se confirmen, se solicitó que la población extreme las medidas de prevención.

Así, el intendente solicitó evitar todo tipo de reuniones, incluso de menos de 10 personas, y circular solo en situaciones de extrema necesidad, “hasta que tengamos indicaciones más precisas del área de salud”. La otra solicitud fue de ayudar a los mayores, para que salgan lo menos posible de sus hogares.

Como todavía no hay confirmación, se esperará hasta tener el resultado mañana para anunciar nuevas medidas preventivas. Por hoy, todavía no se suspenderá la actividad en restaurantes y bares, pero, al no tener certeza de confirmación, se solicita extremar la precaución.

«Hoy, lo que le pedimos a todos es no salir de sus casas, por más que tengan algo programado: quedémonos en nuestras casas esta noche, hasta tener confirmación de lo que pasa».