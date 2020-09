Ongarato: “Desde Esquel impulsamos la actividad turística como política de Estado”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

En el marco de su intervención durante la apertura de la jornada por el Día Mundial del Turismo 2020, que este año tiene el lema «Turismo y Desarrollo Rural», el intendente Sergio Ongarato destacó la importancia del turismo para toda la región comarcal.

Y en este sentido sostuvo que «desde la Municipalidad de Esquel, y como política de Estado para el desarrollo económico de la región, impulsamos la actividad turística que tanto nos deja a las diferentes localidades y en la cual ponemos todas las fichas para cuando se termine la situación compleja que genera la pandemia por Covid-19». Porque, «nuestra región tiene muchísimo para ofrecer» y el turismo rural «es un potencial muy grande».

Turismo rural

Señaló Ongarato que en los tiempos que se vienen, en la nueva normalidad, «seguramente la gente va a buscar espacios rurales y al aire libre. Esto ya se viene trabajando desde distintos sectores, con espacios ya consolidados y hay que darle la importancia que tienen».

Y en este marco, «como estamos hablando de turismo en una época donde realmente cuesta hacer que la gente se mueva, entiendo que el turismo rural es una de las cosas que podría estar funcionando muy bien ya que, hablamos de poca concentración de gente en espacios abiertos que es algo que los epidemiólogos nos están pidiendo a los intendentes». «Estamos hablando de estar al aire libre, en contacto con la naturaleza. Y esto es un potencial muy grande que tenemos en nuestra región para poder favorecer al sector turístico en medio de toda la crisis que estamos viviendo», agregó. Ante la situación de pandemia, por una cuestión de prevención las autoridades sanitarias «nos piden que la gente no se aglomere, no hay inconvenientes en que puedan estar en contacto con la naturaleza donde el riesgo de contagio es muy bajo o nulo. Entonces, creo que por aquí viene la posibilidad para el turismo rural regional, en un contexto tan complejo como el que estamos atravesando por la pandemia». Pero, «como toda crisis suele mostrarte oportunidades me parece que acá tenemos que estar trabajando y mirando el lado positivo de la situación que estamos viviendo». Y para eso, «nuestro país, la provincia y nuestra región que es toda la Comarca, tienen muchísimo para ofrecer», resaltó por último.