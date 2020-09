Nuevo cepo: hoy los bancos no vendieron dólares y el blue cerró en $145

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El día debut del nuevo cepo cambiario reforzado tuvo una actividad mínima en el mercado cambiario. Muchos bancos decidieron bloquear la operatoria de compra de divisas en su homebanking para adaptar sus sistemas a las nuevas regulaciones que impuso el Banco Central. En el paralelo, el blue tuvo una suba de 15 pesos y cerró a $145. Funcionarios del Gobierno y hasta Alberto Fernández salieron a defender la medida y aseguraron que no implicará una suba de precios.

El presidente del BCRA Miguel Pesce ya había adelantado el martes por la noche, al presentar las nuevas normativas del cepo cambiario, que el primer día de operaciones no sería significativo. Desde la mañana los bancos enviaron mensajes a sus clientes anticipando que la compra de divisas no iba a estar habilitada. “En este momento no se puede realizar la operación que seleccionaste”, fue el mensaje que se multiplicó en el homebanking de los ahorristas.

Se espera que desde este jueves comience a normalizarse. El nuevo precio de referencia para el dólar ahorro será superior a los $130. Ese valor está explicado por el 30% de impuesto PAIS y el 35% extra de recargo que comenzó a cobrar AFIP desde este miércoles a la compra de moneda extranjera o el uso de tarjetas de crédito para realizar un consumo dolarizado.

La rueda cambiaria de este miércoles terminó con un dólar ahorro casi sin operaciones, pero con una divisa blue que en el mercado paralelo pegó un salto inmediato. Cotizó a $145 en cuevas financieras y casas de cambio. El contado con liquidación y el MEP cerraron a $132 y $127, en ambos casos con aumentos considerables de precio en relación al día anterior. Según fuentes privadas, el BCRA terminó el día con un saldo a favor de U$S15 millones.

El criterio que deberá seguir ese reperfilamiento de pasivos deberá ser para todos los casos el mismo. El 60% de la deuda tendrá que ser refinanciada a un plazo promedio de dos años, mientras que el BCRA solo dispondrá para esas compañías del restante 40% de dólares que necesiten.