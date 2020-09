Novak Djokovic le dedicó un emotivo posteo al tenista argentino Gustavo Fernández

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

“Gustavo y yo hablamos de tenis hoy”. La conversación entre Novak Djokovic y el tenista argentino Gustavo Fernández dejó una huella indeleble en el actual número 1 del mundo en singles. Durante un break de su entrenamiento en el US Open, el serbio compartió un diálogo con el cordobés, que se ubica 2° en el ranking de su especialidad.

“Los jugadores de tenis en silla de ruedas son una real inspiración para mí. Es increíble cómo se las arreglan para ejecutar sus tiros mientras tienen todo el tiempo una mano en la rueda. Gustavo Fernández fue muy amable al responder todas mis preguntas y al darme detalles del esfuerzo titánico que hace dentro de la cancha”, compartió Nole en sus redes sociales, en un posteo que superó los 63.000 me gusta en minutos y tuvo saludos especiales como el del propio Diego Armando Maradona

“Intenté varias veces jugar al tenis en silla de ruedas y es muy difícil. Gran admiración y respeto a Gustavo y a todos los jugadores de tenis en silla de ruedas. Bien hecho por el US Open al darles la oportunidad a estos muchachos de competir en este tipo de circunstancias”, señaló el tenista que enfrentará este domingo al español Pablo Carreño Busta por los octavos de final del Grand Slam norteamericano.

Gusti tiene 26 años y actualmente se ubica en el segundo puesto del ranking de tenis en silla de ruedas detrás del japonés Shingo Kunieda. En julio del 2017, Fernández llegó por primera vez a lo más alto del conteo. Actualmente, cosecha cinco títulos Grand Slam con dos Roland Garros (2016 y 2019), dos Australia Open (2017 y 2019) y un Wimbledon (2019). Además, fue finalista en otras seis ocasiones.

El US Open es el único que le falta a su vitrina: en el 2014 estuvo cerca de lograrlo pero perdió en la final contra el mencionado Kunieda. “Un placer hablar de tenis contigo Novak Djokovic. ¡Te deseo mucho éxito!”, le contestó Fernández desde su cuenta de Instagram, donde también mostró hace unos días que estaba viajando rumbo a Estados Unidos para la competencia. El torneo de esta especialidad se desarrollará entre el 10 y el 13 de septiembre.

El número 1 del planeta viene de reiniciar su actividad oficial tras el parate por pandemia con el título en el Masters 1000 de Cincinnati, donde venció al canadiense Milos Raonic en la final. Sin embargo, su nombre está más asociado en las últimas horas a temas fuera de la cancha que dentro: renunció a su puesto como presidente del consejo de jugadores de la ATP y planea crear una organización paralela. Esta determinación generó una grieta en el mundo tenis, que despertó las críticas de los propios Rafael Nadal y Roger Federer.

Cabe destacar que tanto el español como el suizo no participan de este US Open. “Tras pensarlo mucho he decidido no participar en el US Open de este año. La situación sanitaria sigue muy complicada en todo el mundo con casos de COVID-19 y rebrotes que parecen fuera de control”, se había justificado Rafa hace un mes atrás para anunciar que no iría a Estados Unidos a defender la corona que obtuvo en 2019. Su Majestad, por su parte, se recupera de una lesión.

Fuente: Infobae