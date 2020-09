Neymar sancionado con dos partidos tras el escándalo en el partido con el Marsella

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

La Comisión de Disciplina de la Liga de Fútbol de Francia (LFP) ha desvelado los castigos para los cinco jugadores expulsados ​​durante el caótico partido del fin de semana pasado entre el París Saint-Germain (PSG) y el Olympique de Marsella. Neymar ha sido suspendido por dos partidos por agredir al futbolista español Álvaro González, quien supuestamente le profirió un insulto racista.

Entre los futbolistas sancionados también se encuentra Leandro Paredes, que recibió el mismo castigo, mientras que la LFP también ha mostrado su intención de investigar las denuncias de que Álvaro González agredió racialmente al brasileño durante el encuentro.

Sobre las acusaciones de racismo

Sobre este tema, “las certidumbres no son suficientes para convocar a los jugadores”, declaró el presidente de la Comisión de Disciplina, Sébastien Deneux, que añadió que la instrucción consistirá en un análisis más profundo de las imágenes de las conversaciones e intercambios entre el español y el brasileño. El objetivo será establecer “lo que efectivamente se dice y lo que efectivamente se oye”, añadió el responsable, subrayando que su comisión solo se pronuncia sobre “elementos objetivos, tangibles”.

A la pregunta sobre si este expediente afectará también a las posibles palabras homofóbicas que pudo haber pronunciado Neymar, Sébastien Deneux respondió: “Esta noche, estábamos requeridos sobre las eventuales palabras de carácter racista de Álvaro. Hay que hablar con la mayor de las prudencias. La instrucción permitirá revelar si hay otros hechos susceptibles de conllevar consecuencias en el plano disciplinario”.

Al día siguiente del partido, Neymar había publicado en sus redes sociales un duro comunicado en el que anticipaba que aceptaría la sanción, pero pedía a las autoridades que revisen la actuación de los árbitros y del jugador del Marsella, quien negó haber lanzado insultos racistas. “Los prejuicios y la intolerancia son inaceptables. Soy negro, hijo de negro, nieto y bisnieto de negro. Estoy orgulloso y no me veo diferente a nadie. Ayer quería que los responsables del juego (árbitro, asistentes) se posicionaran con imparcialidad y entendieran que no debe existir esa actitud prejuiciosa”, escribió.

“Ayer perdí en el juego y me faltó sabiduría… Estar en el centro de esta situación o ignorar un acto racista no ayudará, lo sé. Pero pacificar este movimiento “antirracismo” es nuestra obligación para que los menos privilegiados reciban naturalmente su defensa. Nos volveremos a encontrar y será a mi manera, jugando al fútbol… ¡Quédate en paz! ¡Quédate en paz! Sabes lo que dijiste… ¡Sé lo que hice! ¡Más amor por el mundo!”, había insistido Ney.