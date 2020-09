Monasterolo: “La mitad de la población es de riesgo”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

La directora del Área Programática Sur, Myriám Monasterolo, confirmó que el paciente de 29 años con coronavirus que falleció este lunes tenía enfermedades crónicas. «Si no se hubiese contagiado con Covid hoy no estaríamos con este desenlace tan doloroso”, dijo y llamó a la población de Comodoro a extremar los cuidados preventivos. “Si tienen síntomas no vayan trabajar, no vayan a supermercados porque así es como estamos encontrando los contagios en los últimos días”, afirmó.

En la mañana de este lunes se confirmó el deceso del 22° paciente con coronavirus en Comodoro Rivadavia, un joven de 29 años que estaba internado hace nueve días en terapia intensiva del Hospital Regional, quien contaba con enfermedades preexistentes.

La directora del Área Programática Sur, Myriám Monasterolo, afirmó que “estamos con una situación complicada, con más de 800 casos activos, con un promedio de 20 personas internadas en terapia con asistencia respiratorias ycon un nuevo fallecido, un joven de 29 años que venía peleándola en la terapia desde el día 12 de septiembre”, dijo.

Asimismo, indicó que el paciente fallecido tenía enfermedades prexistentes: “era un paciente obeso, con diabetes e hipertensión; eso complico mucho su situación”, indicó. “Era una persona que seguramente si no se hubiese contagiado con Covid hoy no estaríamos con este desenlace tan doloroso”, agregó.

Y además, expuso que hemos tenido fallecidos de personas de 47 años, 51, “este joven de 29, uno de 39; hoy por hoy el mayor impacto son las enfermedades previas y crónicas”.

Ante esta situación, Monasterolo aseguró que “la mitad de la población de Comodoro es población de riesgo, tiene enfermedades crónicas, y muchas veces minimiza la situación”, indicó. “El sobrepeso es una patología muy importante, incluso en los niños, y es un factor que desencadena riesgos muy serios con esta enfermedad, al igual que los diabéticos e hipertensos”, detalló la funcionaria a FM Cadena Tiempo.

Por último, pidió que cualquier persona que tenga síntomas sospechosos “no salgan de sus casa, que se hagan diagnosticar y no vayan trabajar, no vayan a supermercados porque así es como estamos encontrando lo contagios en los últimos días”.