Medina, una luchadora trelewense que logró superar su discapacidad

Diana Medina, la voz del Sur, es una vecina de Trelew nacida y criada acá que nació con una discapacidad, la cual ha superado con esfuerzo y dedicación.

Medina, contó en entrevista exclusiva con Cholila Online que nació con una discapacidad que va hacia la parte muscular, no es una paralización pero le afecta la parte motriz, sin embargo, día a día salió adelante y con mucha fuerza logró superarse.

¿Contanos tu historia?

Yo no caminaba, tuve muchas operaciones, y comencé a caminar a los 12 años. Después con las operaciones fui mejorando.

En el 2008 crecí varios centímetros, gracias a que los músculos se estiraron y me enderece. Nunca dejé de hacer, y más aún, las cosas que me gustan.

Yo desde que tengo uso de razón canto. Siempre me llamaban en los actos escolares. Me encanta la música.

Hoy en día hago teclado y guitarra. Aparte, que estudié canto. Participo en casinos, parrillas, eventos privados, y al aire libre.

En el barrio Constitución tuve una infancia re linda. Mi discapacidad me enseñó muchas cosas. Antes me quejaba mucho, pero después fui entendiendo. Dios tiene muchos propósitos.

En cuanto a la accesibilidad ¿Qué nos podés decir?

Hacer radio era mi sueño. Pero cuando íbamos al instituto, no andaban lo ascensores del ISER en Trelew. Este instituto funciona en el 805, Escuela de Artes.

Yo, entré a la carrera y aprobé los dos exámenes… yo voy a volver.

De momento, dejé de asistir por no poder cursar. Me gustaba tanto que yo iba y subía los tres pisos, pero son muchas escaleras, y yo en la mañana soy administrativa. Era mucha carga horaria. Subir con las cosas que nos pedían era complicado. Tenía que subir solita, y me costaba mucho. No siempre venia un compañero que me ayudaba.

Diana Medina, la voz del Sur, tiene sin duda una historia de superación que transita la diversidad funcional, pero que también reclama la accesibilidad. Hoy, muchos tienen que esforzarse para poder adaptarse a las instituciones.

