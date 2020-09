Médicos del Regional: “Cansa no saber cuándo vas a cobrar”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Maximiliano Medina, pediatra y Ariel Mendonca, jefe de rehabilitación del Hospital Regional, especificaron el cuadro de situación que se vive en ese sector por el retraso en el pago de haberes.

“Esto solo es el reclamo de la actualización de los pagos. Recordemos que nos deben dos meses y el aguinaldo y la actualización de esos pagos, y también estamos reclamando la falta de acceso de la población al sistema de Salud, la falta de preparación que tiene el sistema en estos momentos”, indicó Medina.

Y agregó que “hay miles de niños que no pueden acceder a terapias de recuperación porque el sistema no se ha preparado, hay miles de niños que no pueden concurrir a los consultorios, porque hoy el personal no ha cobrado, o sea que es sumamente amplia la repercusión de esto, no es solamente que no hemos cobrado; es un descuido hacia la población, hacia el trabajador que está -a pesar de no haber cobrado- prestando servicios, pero hoy llegamos a un momento en el que decimos basta”.

Desde el Servicio de Neonatología de Pediatría y Terapia Intensiva del Regional están prestando servicio normalmente: “lo que sí hemos hecho es disminuir la frecuencia de asistencia al servicio, pero a pesar de eso se están haciendo servicios desde el domicilio, llamadas telefónicas a pacientes crónicos, seguimientos de pacientes covid y cargas de interconsultas a distancia, o sea que no hemos dejado de prestar servicios”, expresó.

Medina dijo que “la población misma se ha manifestado sobre el pago de los policías antes que los trabajadores del Salud y por supuesto los trabajadores de la Salud también. Nosotros no queremos dejar a ningún niño sin atención, es más: nos organizamos para tratar de abarcar la mayor población posible que esté necesitando en este momento esa tensión, pero eso no es suficiente”.

Por su parte Mendonca dijo que “es realmente agotador sabiendo que se deben dos sueldos aguinaldo, como han dicho otros colegas, no solamente eso sino que es la falta de atención así el público. Nosotros no estamos haciendo retención de servicios, pero sí estamos haciendo rotación de personal justamente para no agotarlos, se sigue atendiendo pero en menor cantidad de tiempo”.

“Las guardias no se dejan de hacer, se sigue atendiendo normalmente. Lo que se está haciendo es en menor cantidad de pacientes; por ejemplo aquí en el servicio de rehabilitación que está kinesiología, cuando se atendían de 15 a 20 personas en ese lugar de rehabilitación traumatológica, se está viendo menor cantidad pacientes y lo mismo la junta médica de discapacidad está viendo menor cantidad de pacientes, pero no se deja de atender”, analizó.

Mendonca afirmó que la situación en el Hospital Regional es desgastante: “tenemos colegas que están dejando de pagar sus impuestos, que no vienen porque no tienen nafta. Y cansa no saber cuándo vas a cobrar, porque no es que cobras todos los días 15 del mes por más que vengas atrasado. Acá no sabés cuándo vas a cobrar”.

Con respecto al pago antes que el de Salud para la gente de Seguridad, sostuvo que “nosotros estamos en la misma, eso sería pelearnos unos con otros cuando no debería ser así, tendrían que pagarnos a todos al mismo tiempo, y en tiempo y forma”.

Fuente: El Comodorense