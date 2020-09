Matthysse, es una argentina campeona mundial de boxeo

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Soledad Matthysse, la actual campeona argentina de boxeo profesional, es de la ciudad de Trelew.

En una entrevista exclusiva con Cholila Online, quisimos presentarles un poco más de ella, su historia, inicios en el boxeo y su experiencia. Ella, sin duda, tiene una vida relacionada al deporte y a la superación.

¿Quién es Soledad Matthysse?

Soy la actual campeona argentina de boxeo profesional. Los recibo en mi segunda casa, donde paso mayor tiempo. Acá entrenamos la familia, pero estamos tratando de organizarnos en los horarios.

Entrenamos mi marido, mis hermanos, mis hijos, compañeros, sobrinos, entre otros.

Yo entrenó doble turno porque estoy preparándome.

¿Cómo fueron sus inicios?

Es algo muy lindo. Ya es costumbre. Vengo de una familia relacionada con el boxeo. Papás, mamás, tíos, sobrinos. De parte de mi marido, está mi cuñado, quien tiene años entrenando, y es boxeador. Los hermanos de mi marido fueron todos boxeadores

Mi hija mayor Milagros, ya tiene cuatro peleas amateur.

Es todo el día, en el que estamos trabajando acá en el gimnasio.

¿Qué otras actividades realizas?

Soy portera de una escuela. Cada vez que peleo, me dan tiempo para prepararme a fondo. Le agradezco a la Provincia que me ayuda, y me da ese espacio.

Trabajo en la Escuela N° 207 del barrio Inta de Trelew.

Cuando llego al colegio, los chicos me piden autógrafos, nos tomamos fotos.

Me ha tocado ir con el ojo negro a trabajar, pero es la rutina de la vida de este deporte. Así que, los nenes en el recreo me cuentan que quieren ser. Las cosas llegan, y se cumplen los sueños.

Se debe luchar. A los jóvenes, siempre les digo que le den para adelante.

¿Qué es el boxeo para ti?

El boxeo para mí. Me encanta. Yo empecé de grande. En mi adolescencia nunca pensé que sería boxeadora. Yo tengo tres hijas, pero fue de sopetón lo del boxeo.

Siempre he acompañado a mis hermanos y a mi marido. Fui a un gimnasio porque tenía que bajar de peso, pero un día me preguntaron si quería pelear, y me quedó gustando. Tenía 24 años… Hice cinco peleas amateur. Me di cuenta que esto era algo grande.

Para Matthysse la gimnasia más completa que hay es la de boxeo. Y ya, a los 33 años se había consagrado como campeona mundial por primera vez. Al año siguiente fue doble campeona. Sin duda, una argentina que vale oro, porque el boxeo es sacrificio o nada. Un boxeador tiene que tener actividad en la mañana, y buena nutrición.

