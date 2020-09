Massoni y un montaje “trucho” en un video para hacerlo aparecer en un procedimiento al que llegó tarde

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

La desesperación por ser el centro de atención que manifiesta el polémico funcionario pareciera no tener límites y desconcierta a los especialistas, que no saben si es patológica o producida por un marcado complejo de inferioridad que el ministro no puede superar.

Ahora, mandó a hacer un video en el que debieron realizar un montaje de su imagen, para hacerlo aparecer durante las detenciones de cuatro asaltantes, en las que no estuvo porque llegó tarde.

El procedimiento fue el que la policía llevó a cabo el domingo a la tarde en un autoservicio chino situado en cercanías de la Terminal de Ómnibus de Trelew, cuando efectivos de la policía motorizada (GRIM) y de la seccional Segunda llegaron justo al momento en que estaban asaltando a los dueños del negocio y sus empleados a punta de cuchillo.

Allí, Massoni aparece en el video entrando al lugar al momento en que se están llevando a los detenidos, cuando en realidad llegó después, según algunos testigos.

El punto es que se nota que es un montaje, porque en el momento en que a los ladrones se los llevan esposados del autoservicio está claro, hay luz de día todavía y cuando aparece la imagen de Massoni ya hay oscuridad, ya está de noche.

Esta “truchada” que quedó en evidencia no se la perdonaron en las redes sociales al controvertido ministro de Seguridad y lo destruyeron con los comentarios. Como pasa cada vez que hace alguna “payasada” o “vende humo” con algún operativo en el que secuestra “un porro de marihuana” con el despliegue de un ejército de policías.

A todo esto, pregunta: el que le hace los videos, lo filma y le saca fotos, ¿será el que cobra entre 200.000 y 300.000 pesos por mes?