“Massoni tiene que estar en otro lugar y no cortando la luz en un megaoperativo”, dijo una vecina del barrio 30 de octubre

Indignada, una vecina del barrio 30 de octubre manifestó su molestia por lo que tomó como una actitud prepotente de las fuerzas policiales al ingresar al edificio donde vive en el mayor complejo de viviendas de ese popular sector de la zona sur comodorense.

Una oyente de FM La Petrolera 89.3 MHz se comunicó con esa radio identificada por su nombre de pila -Graciela- marco en el cual lamentó reconocer que “sabemos que es un barrio que es como el patio trasero de Comodoro Rivadavia e hicieron un operativo que está bien que se haga, me parece perfecto porque hay mucha gente que paga montos excesivos en la factura de la luz, pero hay formas”.

“La Cooperativa (SCPL) vino para cambiar el sistema de acceso a los medidores en los edificios porque había muchos enganchados. Esta mañana me desperté porque me iban a tirar la puerta abajo, Estaba la Policía Montada, la Brigada, GEOP, agentes caminando y entre todos ellos estaba el señor Massoni (Federico, Ministro de Seguridad de Chubut)”, señaló.

En tal sentido, reclamó: “creo que el señor Massoni tiene que estar en otro lugar y no cortando la luz o en un megaoperativo policial junto con la gente de la cooperativa. Debería estar ubicado en otro lado”.

“Hay maneras de golpear en un edificio, éste está cerrado con llave donde cada dueño de departamento tiene la propia para abrir la puerta del palier, si yo no me ponía firme el policía con la prepotencia que quería abrir la puerta, porque la estaban forzando, me tira con puerta y todo”, advirtió Graciela.

Y añadió que “no es tanto el hecho, sino la forma en que se están manejando en el barrio. A mí la policía que no me venga a decir que no saben quiénes son los que están usurpando, los que venden droga en el barrio, o los que andan en la delincuencia. Que no vengan a hacer un operativo de ese tipo si andan buscando otra cosa. El tema de los medidores, para mí, es otra excusa”, concluyó.