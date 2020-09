Massoni señala que familiares de los fallecidos son culpables por haberlos infectados

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

En algunas ciudades se ha disparado la cantidad de casos positivos de coronavirus, por lo que las autoridades provinciales y municipales, según sea el caso, están analizando e impulsando medidas más restrictivas, con el objetivo de frenar la escalada de diagnósticos de Coivd-19.

Tal es el caso de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Puerto Madryn, hoy las tres localidades más complicadas en relación a la pandemia. Debido a esto, desde el Gobierno de Chubut se han impulsado algunas sugerencias, aunque algunas quedan supeditadas a las decisiones de los Municipios.

En este sentido, el ministro de Seguridad de la Provincia, Federico Massoni, consideró que hay parte de la sociedad “que no toma conciencia” y que están “esperando a que venga la fuerza policial y los meta en la casa. No se puede hacer eso, lo que hay que hacer es tomar conciencia porque no se puede seguir frenando la economía”.

“Minoría irresponsable”

“Lo que tiene que entender esa minoría irresponsable es que no podemos caer en medidas más extremas. Como vemos que no entienden, tenemos la obligación de que lo hagan. Para ello hemos establecido un mecanismo de retenes para planchar la circulación. El decreto toma vigencia desde su publicación. Vamos a instruir a todo ciudadano, con un panfleto, explicando qué puede hacer y qué no”, apuntó el funcionario.

Además, Massoni remarcó, en una conferencia de prensa desde la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, que “los que fallecieron se contagiaron porque alguien de su entorno, seguramente un joven, no cumplió con los protocolos y lo contagió. Pensemos en el de al lado”.

Salud y Seguridad son prioridad

Sobre la situación de que los trabajadores de la Policía del Chubut cobren antes que el resto de los empleados de la Administración Pública, el ministro defendió su postura y afirmó que “nadie puede dudar de que hoy Salud y Seguridad tienen prioridad porque están en el frente de la pelea”.

Además, detalló que la masa salarial de la fuerza de seguridad ronda los 300 millones de pesos, en tanto que los haberes de Salud ascienden a los mil millones de pesos. “Las dos áreas son de suma importancia y no hay una cuestión de voluntad o que la plata esté escondida, sino que no hay ingresos”, insistió.

Para agregar a esto último, Massoni enfatizó que “a medida que va ingresando la plata, se va determinando pagar a unos o a otros. Yo remarco la defensa que hace el ministro Puratich de los trabajadores de la Salud”.