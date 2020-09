Massoni intentó impedir el derecho a manifestarse por la falta de pagos

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Ante los incumplimientos del Poder Ejecutivo en materia salarial, trabajadores de distintos sectores están llevando a cabo movilizaciones y medidas de fuerza para exigirle al Gobierno de Chubut que se ponga al día con los sueldos y que los pague en tiempo y forma, pero Massoni se opone a que ejerzan su derecho a la protesta.

Durante los últimos días se han visto protestas en distintos puntos de la provincia, mientras que el miércoles estaba previsto una movilización multitudinaria en las calles de Rawson, aunque la misma no pudo concretarse por medidas que fueron impulsadas por el propio Poder Ejecutivo.

Al estar interrumpida la circulación por la Ruta Nacional N°3, producto de una protesta que se estaba dando en el acceso norte a la localidad de Trelew, los manifestantes que quisieron viajar de Puerto Madryn a la ciudad capital de Chubut se trasladaron por la Ruta Provincial N°1.

Asimismo, cuando estaban llegando a Rawson, los jubilados, empleados de la Salud, del Sindicato de Trabajadores Viales de Chubut (SiTraViCh) y de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) se encontraron con un bloqueo realizado por efectivos de la Policía del Chubut.

Como consecuencia de esto, los trabajadores estatales que viajaban para protestar frente a Casa de Gobierno por los incumplimientos de la administración de Mariano Arcioni quedaron demorados en el lugar, hasta que finalmente avanzaron sobre el bloqueo de los patrulleros y llegaron hasta la capital.

Según confirmaron los propios manifestantes, “la Policía nos dijo que ellos tenían órdenes del Gobierno de no dejar entrar a nadie”. “La Ruta 1 fue cortada para no dejar pasar a los que nos manifestamos por la falta de pagos”, agregó una de las referentes de los jubilados que criticaron el fallido intento de Massoni para que no ejerzan su legítimo derecho a la protesta.