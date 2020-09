Martín Vizcarra se defiende: «No cometí ningún acto ilegal»

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Una vez más la cúspide política de Perú es atravesada por acusaciones de corrupción. El presidente Martín Vizcarra se presentó ante el Congreso para defenderse en el inicio del debate para destituirlo, en medio de acusaciones de «incapacidad moral permanente» por su presunta participación en un caso de corrupción. La votación se podría dar este mismo viernes.

“Estoy aquí, con la cabeza en alto y la conciencia tranquila, no solo ante ustedes, los 130 congresistas de la representación nacional, sino ante 33 millones de peruanos”. Así comenzó el presidente de Perú, Martín Vizcarra, su defensa ante el Congreso peruano, que este viernes 18 de septiembre inició, de manera virtual, el debate sobre el pedido de destitución o vacancia presentado en su contra por incapacidad moral.

Pese a no estar obligado legalmente a participar en el juicio político y en medio de rumores según los cuales no se haría presente tras haber afirmado que su país no debería distraerse en «discusiones estériles» y «cosas secundarias», el mandatario se hizo presente en el pleno parlamentario motivado, según dijo, por la necesidad de «dar una señal a la población» de que lo más importante «es dar la cara».

«Reconozco que es mi voz en uno de esos audios, lo que de ninguna manera voy a aceptar son las acusaciones», en referencia a los audios que generaron el nuevo terremoto político en el país. En esos audios se muestran las presuntas negociaciones entre el presidente y su entorno más cercano para ocultar una presunta participación del gobernante en la contratación irregular del cantante Richard Swing por parte del Ministerio de Cultura.

Vizcarra aseguró que las acusaciones en su contra se basan en «audios sin peritaje, sin ser contrastados, sin que aún se le reconozca la veracidad de su contenido» y subrayó que no cometió «ningún acto ilegal».

Según Vizcarra, hay un solo delito: la grabación clandestina

El presidente peruano pidió «sinceras disculpas» por la crisis generada a raíz de la difusión de los audios y remarcó que «el único delito y único ilegal comprobado hasta ahora es la grabación clandestina». Por fuera de ese hecho, el presidente peruano soslayó la existencia de una suerte de campaña en su contra al señalar que la información del caso “se presenta de manera tendenciosa”.

“Pido disculpas porque lo acontecido en el marco de estos audios partió de la motivación de una persona cercana a mi entorno”, dijo Vizcarra. Estas palabras estaban claramente dirigidas a Karem Roca, exsecretaria de Vizcarra y quien habría realizado las grabaciones.

Sectores de la oposición exigen la creación de una comisión especial dedicada a investigar los hechos. En este sentido, el vocero del Frente Amplio (FA), Lenin Checco, pidió que esa entidad sea multipartidista y realice un análisis de los audios que impulsaron la moción de vacancia.

Cuando finalizó la intervención de Martín Vizcarra en el Congreso, los legisladores comenzaron el debate de la moción de vacancia, que según los pronunciamientos políticos que trascendieron en las últimas horas, estaría lejos de alcanzar los 87 votos necesarios para despojarlo del poder.

Una vez más la escena política peruana se ve sacudida por un nuevo caso de presunta corrupción. Aunque en esta oportunidad, la crisis política se suma a una sanitaria y económica en el país con la tasa de mortalidad más alta del mundo por el virus del Covid-19.

Fuente: EFE