Mano a mano caliente entre Cristóbal López y «Richy» Astete

En un mano a mano caliente, el multiempresario le pidió al conductor radial que fundamente sus acusaciones. En su cara y en su casa, López tuvo un duro cruce con Astete, en el estudio de Radiovision. El periodista había señalado una estafa y pedido de coimas a su familia y le retrucaron levantando la apuesta.

Un jugoso debate se produjo entre Astete y el empresario López. El primero lo acusó de haber estafado su padre por el incumplimiento de un contrato de compra y venta. En tanto, Cristóbal aseguró que Astete “pidió coimas de 400 mil dólares a través de Ricardo Benedicto -dueño del Casino Club- para no hablar más de él”.

En este sentido, el empresario Cristóbal López señaló que “a mí no me adjudicaron nada porque CPC esta intervenida por la Justicia. No puedo ni pisar las oficinas. Yo soy accionista de la sociedad y cuando una empresa está concursada los dueños no pueden manejar más nada”.

“La Dra. Silvina Martínez es parte de un entramado de persecución contra mí del Gobierno anterior. Deberías explicarme por qué estuve preso durante 22 meses”, dijo en diálogo con Radiovisión.

Asimismo, aclaró que “yo me dedico a laburar, no tengo tiempo de andar ensuciando a la gente. Vos me trataste de estafador, quiero que me digas en que estafe a tu padre”.

“Los periodistas tienen la ventaja de decir lo que se les dé la gana. No tenés hombría de nada, yo las cosas las puedo decir delante de la gente cuando quiera”, indicó.

En ese marco, destacó que “muy buen lugar tenés, se ve que la extorsión sirvió para algo. El peronismo permite que los periodistas digan lo que quieran. No hay represalias como en el caso del macrismo”.

“Yo necesito que me digas en qué estafe a tu padre para poder defenderme. Cuando las personas no están presentes vos te la pasas hablando pero cuando estamos cara a cara no decís nada”, aseveró el empresario.

A su vez, recordó que “durante 22 meses te llenaste la boca diciendo por qué estuve preso y ahora no me lo querés decir en la cara”.

“Yo no hablo desde hace seis meses con mis socios, vos sí hablás con ellos, así que decime vos cómo están”, expresó.

“Yo voy a venir como reportero de C5N para que me digas en la cara porque estuve preso”, resaltó.

Finalmente, López concluyó que “para estar en la radio, sí servís, ahora para escribir un libro la verdad es que no tenés la capacidad intelectual para hacerlo”.

Duelo picantísimo. ¿Habrá segunda parte?