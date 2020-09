Maderna: “Estamos en un momento crucial” para evitar que se dispare el coronavirus

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Trelew llegó a la cifra récord de 15 casos activos de Covid-19 y anoche esperaban los resultados de 80 contactos estrechos. El Intendente pidió reforzar los controles en los accesos. Ratificó que van a seguir abiertos los comercios. Pero advirtió que si la ciudadanía no se cuida «vamos a retroceder de fase, y no queremos llegar a eso».

El intendente Adrián Maderna no dudó que «Trelew está en un momento crucial» con la aparición de los últimos siete casos positivos de Covid, y dependerá de los recaudos que tome la ciudadanía si se dispara o no la curva de contagios como viene ocurriendo en Puerto Madryn o Comodoro Rivadavia.

Maderna dijo por FM EL CHUBUT que hay 15 casos activos de Covid (era la cifra oficial hasta anoche), de los cuales 11 son pacientes ambulatorios, dos están internados en el Hospital y otros dos están aislados en un espacio que dispuso el Municipio para que puedan atravesar la enfermedad en las mejores condiciones. Precisó que anoche esperaban los resultados de los testeos realizados a 80 personas que tuvieron contactos estrechos con estos pacientes, que se conocerán por estas horas.

La semana pasada, detectaron tres focos de contagio definidos en Trelew, de los cuales uno está concentrado en el Poder Judicial, razón por la cual desinfectaron los tribunales. Entre el miércoles y jueves pasó a haber ocho casos activos en la ciudad marcando tendencia ascendente. El viernes a la noche confirmaron la aparición de siete casos en tan solo un día. Según el Ministerio de Salud, de esos siete casos detectados, seis tienen nexo epidemiológico y el otro se está investigando el foco de contagio. Maderna ratificó que la situación en Trelew hoy está controlada, pero llamó a no relajarse.

ESTE VIRUS NO ES JODA

Maderna sostuvo que es momento de que todos entiendan que «no es joda este virus que se ha cobrado muchas vidas, y si se nos va de las manos vamos a estar padeciéndolo». Ratificó que desde la Municipalidad no van a cerrar comercios ni ejercer mecanismos de cohersión sobre la ciudadanía, pero «es momento de tomar conciencia para no poner en riesgo a todos», determinó.

Si esto no ocurriese, Maderna lamentó que tendría que tomar una decisión que él no quiere como es retroceder de fase, con los perjuicios que esto traería al comercio, a la economía y a todos los ciudadanos. «Si no nos vamos a ver en condiciones de retroceder de fase y no queremos eso; queremos que el comercio siga abierto», aseguró.

En ese esquema, Maderna dijo que siempre va a defender que el comercio y los demás rubros sigan abiertos con estrictas medidas preventivas, y no está en su cabeza la idea de retroceder de fase. «Cuando hemos tenido que tomar decisiones de sostener el comercio abierto y los gimnasios nos pusimos firmes y lo vamos a seguir haciendo. Ningún sector tiene que volver para atrás; la única forma de mantenerlo es con conciencia social de todo punto de vista», sostuvo.

REFUERZAN CONTROLES

El Intendente ayer le pidió al titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Leonardo Das Neves, que refuerce los controles en el acceso sur de Trelew. También indicó que dispusieron una fuerte presencia de personal municipal en diversos sectores de la ciudad y en los espacios públicos para evitar las aglomeraciones.

Por último, Maderna sostuvo que transitar esta pandemia «no implica no ir al gimnasio, no ir a correr o no hacer deporte», pero sí pidió tener sumo cuidado con los adultos mayores, los pacientes de riesgo, y evitar las aglomeraciones en los espacios públicos, no compartir mate ni bebidas, entre otras costumbres que están vedadas en la pandemia.