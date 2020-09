Luque: “Hoy estamos en el peor momento de la pandemia”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El Intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, se refirió a la falta de reactivos para realizar testeos por COVID-19 en la ciudad. “La responsabilidad de funcionamiento es de Provincia, el Municipio provee. A mí lo que más me preocupa es la cantidad de personas internadas con asistencia respiratoria. No podemos permitir que se nos colapse el sistema de Salud. No es que tenemos 200 camas en el Hospital Regional, ahora tenemos solo 10 camas de buckup. Esto no es un dato menor”, sostuvo

En este sentido, señaló –en diálogo con Radio Del Sur– que “hay que preguntarle al Ministerio de Salud y al Hospital Regional que es lo que está pasando con el faltante de reactivos. Desde la Municipalidad nosotros estamos a disposición para lo que se necesita y eso incluye la compra de material para realizar testeos”.

“Lo que nos informó a nosotros el Ministerio de Salud es que el viernes mismo ya se habían conseguido los reactivos y que están viendo cómo llegan a Comodoro”, dijo

Sin embargo recordó que “la responsabilidad de funcionamiento es de Provincia, el Municipio provee. Todo lo que el Hospital nos solicitó a nosotros está, tengo entendido que lo que está faltando es un insumo que no se puede conseguir en el país”.

Asimismo, aclaró que “el día viernes nosotros empezamos a detectar que se estaba testeando poco. Me pasó a mí, que mi testeo por COVID-19 tuvo cuatro días de demora”.

“El equipo de análisis de Caleta Olivia testea más que Comodoro Rivadavia. Nosotros entendemos que hay un desgaste del personal de Salud y que la gran mayoría no percibe sus sueldos en tiempo y forma”, indicó.

En este marco, expresó que “hoy estamos en el peor momento de la pandemia en nuestra ciudad y tenemos este problema que necesitamos que se resuelva urgente”.

“Al ver las imágenes del domingo la verdad es que sentí un gran orgullo de ser comodorense. La población fue solidaria y madura. Creo que sería importante que se vuelva a repetir la situación de este fin de semana”, reveló.

A su vez, Luque afirmó que “a mí lo que más me preocupa es la cantidad de personas internadas con asistencia respiratoria. No es que tenemos 200 camas en el Hospital Regional, tenemos solo 10 camas de buckup. Esto no es un dato menor. No podemos permitir que se nos colapse el sistema de Salud. El rol de las prepagas en el contexto de pandemia ha sido el más triste”.

Finalmente, Luque concluyó que “tengo un enorme dolor por las medidas que tomamos para protegernos afecten al sector gastronómico, que sabemos fue un sector muy respetuoso de todas las medidas”.