Luque gestionó los primeros cascos de oxígeno para el tratamiento del covid-19 en la ciudad

En un esfuerzo por optimizar la atención de la población y garantizar el cuidado de los profesionales médicos, el intendente Juan Pablo Luque recibió las primeras 10 unidades donadas por la empresa local TecSS que serán destinados al sistema de salud, permitiendo que los pacientes con Coronavirus reciban un tratamiento de ventilación no invasiva, evitando la intubación por respiración mecánica. En las próximas semanas, llegarán otros 10 cascos de oxígeno que fueron gestionados por el Municipio con otra firma empresarial.

Dando continuidad al trabajo coordinado entre el gobierno municipal y el sector empresarial se redoblan los esfuerzos para dotar de mayor infraestructura y equipamiento al sistema de salud de Comodoro Rivadavia. En este marco y luego de las gestiones encabezadas por el intendente Luque, se logró la donación de 10 cascos de oxígeno para el sistema de ventilación no invasiva en pacientes con COVID-19. En muchos casos, cabe resaltar, se reemplaza por estos insumos el uso de respiradores mecánicos que implica un proceso traumático.

Durante el acto de entrega desarrollado bajo un protocolo estricto de medidas sanitarias en el Centro Cultural, estuvo presente el jefe comunal Juan Pablo Luque junto al viceintendente Othar Macharashvili, el secretario de Salud, Carlos Catalá, la directora del Área Programática Sur, Miryam Monasterolo, el director del Hospital Regional, Eduardo Wasserman, el Jefe de Terapia Intensiva del Sanatorio La Española, Dr. José Celia y médicos terapistas de las diferentes áreas sanitarias de la ciudad.

“Buscamos todas las alternativas posibles para afrontar esta pandemia”

Así lo afirmó en su discurso el intendente Luque, quien puso una vez más en relieve el compromiso y solidaridad del sector privado para dotar de recursos e insumos necesarios para la salud de los comodorenses. “En esta oportunidad, quiero agradecer a la empresa TecSS que cada vez que golpeamos las puertas están presentes para colaborar con la ciudad desde su actividad y eso refleja su gran responsabilidad social empresaria”, expresó.

A su vez, comentó que “esto es una manera de poner todas las alternativas posibles a disposición. Vimos que en muchas provincias argentinas se estaban comprando estas unidades y analizando con el Dr. Catalá y las instituciones de salud de la ciudad se determinó que podían ser útiles para la demanda actual”.

“Esto no es la solución definitiva –recalcó-, pero ayuda a duplicar la capacidad del sistema sanitario en torno a la asistencia respiratoria leve que requieren los pacientes con Coronavirus”.

Un paso importante

En concordancia, el secretario de Salud, Carlos Catalá, reiteró el agradecimiento a las empresas que invierten para hacer frente a la emergencia sanitaria y que “tienen una mirada colaborativa y consultan a las autoridades qué recursos son útiles en función de lo que estamos atravesando”.

Seguidamente, sostuvo que “en este contexto difícil donde se está trabajando para ampliar la capacidad de internación con camas, esto es un paso importante porque permitirá que los vecinos que requieran un tratamiento de asistencia respiratoria leve lo puedan recibir de forma no invasiva o agresiva como lo es el proceso de entubación con respirador y, además, no se expone al personal médico al contagio del virus”.

Duplicar la capacidad de asistencia

En relación a los beneficios de incorporar estos elementos al tratamiento de los pacientes con COVID-19 positivo, el jefe de la terapia intensiva de La Española, Dr. José Celia indicó que “es un puente antes de llegar al respirador”.

Teniendo en cuenta los riesgos y el proceso traumático que implica la entubación para respiración mecánica, el profesional de la salud explicó que “muchas veces se procede a la entubación de forma precoz porque no hay otros métodos de ventilación no invasiva”.

“En este caso –afirmó-, no solo se evitaría el uso precoz de respiradores sino también permite que el virus no se extienda en el ambiente poniendo en riesgo al personal médico” y subrayó que “con esto también duplicamos la capacidad de asistencia porque puede ser monitoreado con médicos no intensivistas sino de sala general”.