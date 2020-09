Luque entregó más respiradores y equipamiento al Hospital Regional y pidió actuar “con responsabilidad” ante las medidas

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

La gestión municipal de Juan Pablo Luque continúa sumando equipamiento y recursos para optimizar la atención de la población ante la situación epidemiológica y, en esta ocasión, se recibió la donación privada de un agitador magnético con calefacción y esterilizador y 4 nuevos respiradores por parte de empresas comodorenses que serán destinadas a los hospitales públicos. En un firme mensaje hacia la población, el intendente llamó a redoblar los esfuerzos para extremar los cuidados, solicitando responsabilidad a los vecinos.

“No estoy dispuesto a negociar la salud de la gente. Todas las medidas adoptadas son para reducir la curva de contagios”, afirmó Luque.

En un trabajo conjunto entre el gobierno municipal y el sector privado, se logró la donación de cuatro respiradores para la asistencia de pacientes críticos con COVID-19 y la incorporación de un equipo eléctrico para el sector nuevo de laboratorio del Hospital Regional, por parte de las reconocidas firmas: PECOM, MAXICOM, JINBER SEIP y VENVER.

Dichos aportes se suman a los tres respiradores entregados días atrás al área Programática Sur y a los más de 12 millones de pesos invertidos por la Municipalidad para la compra de respiradores artificiales para las camas de terapia intensiva del Hospital Regional y Alvear, en el marco de la emergencia sanitaria.

El acto que se llevó a cabo este jueves al mediodía con las medidas sanitarias y de prevención correspondientes, tuvo lugar en el Centro Cultural con la presencia del intendente Luque junto al secretario de Salud, Carlos Catalá, la subsecretaria Gabriela Simunovic, la directora del Área Programática Sur, Miryam Monasterolo, el director del Hospital Regional, Eduardo Wasserman y los referentes de las firmas comprometidas con el sistema de salud público.

Compromiso social

En principio, el jefe comunal agradeció el apoyo y colaboración permanente del sector empresarial para poder dotar de recursos necesarios al sistema de salud provincial y hacer frente a la pandemia mundial. “Estamos muy contentos por esta ayuda de materiales e insumos de tecnología que son realmente importantes para los hospitales en este tiempo difícil”, expresó.

Seguidamente, recordó que “muchas empresas locales han querido aportar recursos cuando comenzamos a gestionar con el sector y hemos adquirido 30 respiradores que no se pudieron entregar directamente por una notificación en su momento del Ministerio de Salud de Nación, sin embargo, hoy estamos haciendo efectivas las donaciones y se irán sumando a los nosocomios”.

“No nos da lo mismo”

En sus palabras, Juan Pablo Luque también hizo un llamado a la reflexión por parte de la comunidad ante el aumento de casos positivos diarios de Coronavirus para evitar el deterioro del sistema sanitario. “No nos da lo mismo la muerte de un comodorense todos los días ni tampoco la situación crítica de muchos sectores por las medidas restrictivas”, enfatizó.

“Como funcionarios y como ciudadanos, estamos viviendo momentos muy difíciles, con una enorme preocupación por el aumento significativo de los casos, las camas ocupadas en los hospitales y las personas que deben acudir a los centros asistenciales por inconvenientes respiratorios”, expresó Luque.

En ese sentido, el intendente ratificó que “no nos da lo mismo que el número de personas fallecidas en Comodoro Rivadavia esté por llegar a los 20 casos. Lamentablemente, son todas personas con antecedentes de riesgo por diferentes patologías que la pandemia se llevó sus vidas”.

“Como cada vecino, a mí también me gustaría estar con mis padres y familia, pero no puedo. Cada uno está sufriendo en estos momentos lo que está pasando, pero la única forma de poder salir adelante es el compromiso y la responsabilidad individual”, aseguró.

Reconocimiento al equipo médico

Por otro lado, y en alusión a las nuevas medidas establecidas por el Decreto Provincial vigente, el intendente dijo que “son todas consensuadas con el Municipio y la Provincia por un pedido exclusivo del sector de los médicos y autoridades sanitarias que cada día luchan por cuidar nuestras vidas y salir de esto lo más pronto posible”.

Además, pidió que “hay que cuidarlos también a ellos, tenemos que hacer un esfuerzo enorme y tener también presente lo que implica mezclar la situación económica de la ciudad con lo sanitario. Esto no pasa solo en Comodoro Rivadavia –opinó-, he escuchado a muchos decir que no nos hemos preparado en estos 6 meses o por qué estamos viviendo esto, pero ningún país del mundo lo está. No hemos visto aún, algún lugar que pueda mostrar éxito ante esta pandemia”.

“El esfuerzo de la intendencia es enorme”

En agradecimiento al respaldo del Ejecutivo local, las autoridades sanitarias destacaron el trabajo continuo para poder redoblar esfuerzos en la atención y asistencia del sistema de salud público provincial.

“Hoy recibimos nuevo equipamiento que realmente es difícil a veces de realizar sus recambios por cuestiones económicas. En el caso del agitador mecánico nos permitirá avanzar con el laboratorio y la obra que tenemos en la planta baja, un espacio trabado porque los equipos se manejan a gas”, afirmó el director del Hospital Regional, Eduardo Wasserman.

Del mismo modo, reconoció que “esta pandemia nos está golpeando muy duro, recibimos personas todos los días y el equipo está trabajando a destajo con la sensibilidad y profesionalidad que corresponde pero cansados y agotados. Nosotros ponemos todo lo que podemos y esperamos que la comunidad nos ayude”.

En tanto, la directora del área Programática Sur, Miryam Monasterolo, aseguró que “hay un esfuerzo importante de las áreas sanitarias de la ciudad. Hoy contamos con 41 camas de terapia intensiva y se proyecta llegar a 53 camas para ampliar los servicios. Sin embargo, ayer hubo 16 agentes de salud que dieron positivo y eso significa que hoy tenemos alrededor de 35 personas aisladas”.