López: “Este Gobierno lleva casi tres años sin tomar una sola decisión que nos lleve a buen puerto”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El diputado provincial por del Pro-Juntos por el Cambio, Sebastián López, cuestionó la representatividad de los sindicalistas estatales en Chubut y la inacción del Estado provincial en el conflicto que mantienen diferentes sectores de la Administración Publica, marco en el cual se apersonó a acompañar a los manifestantes que reclaman soluciones en las rutas de acceso a la capital provincial.

El indicó hoy que “esto es propio de la inacción del Gobierno provincial, son muchísimos meses que la gente está reclamando y el Gobernador hace ya casi tres años está en el poder, no es que arrancó hace nueve meses como uno. Son casi tres años sin tomar a una sola decisión que nos lleve a buen puerto”.

“Arcioni prometió paritarias imposibles de cumplir, y que con el Gobierno nacional venía una reparación histórica en la Provincia del Chubut que nunca vino. Somos los últimos que estamos en el listado de los que

han recibido ATN, la última provincia en el Presupuesto nacional, lo mismo hay 2.400 millones de pesos en obras presupuestados para la provincia y 22.000 millones para la provincia de Santa Cruz”, disparó.

Y agregó que “los trabajadores están en un justo reclamo, vienen reclamando por su sueldo, son casi tres meses que les deben y ya los están echando de los alquileres, tienen las tarjetas en rojo, los padres de familia cuando llegan a su casa no tienen que decirle a sus hijos que se van a laburar sino que tienen que ir a cortar la ruta”.

López estima que el corte en Rawson va a continuar. “Me parece que están en todo su derecho. Esto es insólito, no sucedió en ninguna provincia del país, nunca había pasado en Chubut y el gobierno tiene que

hacerse cargo, se postularon para conducir la provincia y tienen que brindarle soluciones”.

Encuentros con los gremios

En cuanto a las reuniones de sindicalistas con el Legislativo, el diputado admitió su escepticismo: “no creo realmente que esas reuniones sirvan para mucho. Lo que sirve es venir a hablar con la gente y discutir cara a

cara. Nosotros estamos para eso, yo no creo mucho en los representantes de los gremios, ni tampoco en el Gobierno provincial, por eso vengo acá y estoy con la gente”, enfatizó.

Y explicó los motivos de su descrédito: “hay una disociación muy grande entre el dirigente gremial y sus trabajadores. Los trabajadores son los que están acá, reclamando por sus derechos y ellos están sentados en

una banca, en un auditorio, en su casa. También en la política se han separado de la gente. Hay que estar acá reclamando con ellos, acá se parte de este reclamo que nos atañe a todos, porque todos tenemos hijos, sobrinos, nietos que no pueden ir a la escuela desde hace tres años, y no desde hace 9 meses. Me parece, y es una opinión personal, que hay que estar acompañando a la gente”.

La Sesión del jueves

En otro orden, López indicó que va a ir a ocupar a su banca con un celular “y lo haré virtual desde mi banca, no tengo ningún problema porque de hecho creo que es lo que tenemos que hacer: estar en nuestro lugar de

trabajo. Si los trabajadores de Salud están en su lugar hace 194 días, con tres meses de atraso, con incertidumbre y con el gasto que genera ir a trabajar, transportarse, dejar a los chicos el cuidado de alguien,

comer afuera… si nosotros nos vamos a pelear por ir a la Legislatura, entendemos el reclamo trabajadores de APEL, que es lo mismo que pasa acá, pero nosotros tenemos una responsabilidad esencial y suprema que es trabajar, legislar”, concluyo

Fuente: José Teodoro Gómez