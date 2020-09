Locales gastronómicos podrán atender al público por terminación de DNI

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, confirmó en conferencia de prensa que de acuerdo al aumento exponencial de los casos positivos de COVID-19 en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, se tomó la determinación de volver a la circulación por DNI por un lapso de 14 días. “Estas medidas aplican también al sector gastronómico, el cual solo podrá atender con reserva previa y no podrá tener más de 4 personas por mesa”, sostuvo.

En este sentido, señaló que “los locales gastronómicos podrán atender por terminación de DNI, con reserva previa y delivery”.

“Las mesas no podrán tener más de 4 personas y las comidas elaboradas solo podrán ser distribuidas por take away y delivery”, indicó el ministro del área sanitaria.