Legislativos van a paro total por tiempo indeterminado hasta cobrar junio y julio

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El secretario general de la Asociación Provincial de Empleados Legislativos (APEL), Ángel Sierra, se refirió a la situación que están atravesando los trabajadores del sector y a la falta de respuestas por parte del Poder Ejecutivo en cuanto al atraso en el pago de los salarios.

En una entrevista con AzM Radio, el referente sindical de los trabajadores de la Unicameral de Chubut, explicó que “dado a toda esta problemática, hemos resuelto, hablando por teléfono con las autoridades y sobre todo con los jefes del sector, de que no venga la gente y que vengan únicamente los jefes de sector”.

Atraso salarial

“Los legislativos ahora tenemos que ver cómo vamos a continuar, dado a que no hay novedades con respecto a los salarios del cuarto rango. Es algo que ya preocupa en demasía, porque tenemos tres salarios y medio adentro. Tres sueldos y el SAC (salario anual complementario). Y no hay respuesta de nadie, no hay respuesta del Ejecutivo, ni de las autoridades del Poder Legislativo, los diputados brillan por su ausencia”, manifestó.

En cuanto a sus declaraciones respecto a los legisladores, dijo: “Yo no sé si es por el Covid-19 que no vienen hace 20 días, pero no hay nadie. Nadie da respuesta de nada”.

Paro total

“Los legislativos vamos a ir a un paro total por tiempo indeterminado, hasta que no nos paguen los salarios de los meses de junio y julio”, afirmó Sierra, quien dijo que esto fue acordado con los jefes de los sectores correspondientes.

Sobre la posibilidad de que esta semana se paguen los haberes correspondientes al mes de junio para los trabajadores del cuarto rango a través de una eventual venta de Letras del Tesoro, el secretario general de la APEL fue contundente: “No podemos seguir esperando que se sigan endeudando para poder pagarnos los sueldos”.

“Cada día nos estamos endeudando más”

“Acá, ya desde antes del mes de diciembre (de 2019) se está hablando de una Ley Tributaria, se está hablando de un proyecto y de un montón de cosas para sacar esto adelante en cuanto al déficit que tenemos en la Provincia y cada día nos estamos endeudando más”, consideró.

En esta misma línea, recordó que “hace poco más de un mes se aprobó una ley de refinanciamiento de la deuda. Estamos aprobando una ley para refinanciar una deuda y nos seguimos endeudando para poder cumplir con los salarios, y ni así se cumple con los salarios. Esto no da para más y es muy poco serio, entonces los trabajadores del Poder Legislativo, ante la ausencia de las autoridades del Poder Legislativo y ante la ineficiencia del Poder Ejecutivo en poder decir cuándo va a pagar los salarios, vamos a ir al paro total”.