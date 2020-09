Leandro Torres: ¿y aún realmente siguen con la idea de que no existe?

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Leandro Torres es trabajador del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia y día a día cumple funciones en el área COVID-19 pese a no estar percibiendo su salario en tiempo y forma. En medio de la pandemia hizo una reflexión por su perfil de Facebook, mirá el escrito:

«Acá dejo algunas fotos de todo el esfuerzo que se realiza en la terapia de adulto, donde supuestamente no hay covid. Les cuento que solo se contaba con 3 camas las cuales estaban ocupadas. Luego un paciente que requería de la ayuda de ventilación mecánica urgente se nos informa de realizar el traslado al sector A para poder habilitar 3 camas más. Lo cual durante un turno se pudo llevar a cabo en trabajo en conjunto de enfermería, kinesiólogos y agentes de limpieza».

«Acá podes ver como cada persona arriesga todo para poder brindar aún más. Hoy se cuenta con 6 camas con pacientes covid ya ocupadas. ¿Y aún realmente siguen con la idea de que no existe?. Yo les aseguro que sí. Lo que no existe aún son novedades de nuestros sueldos y aguinaldo. Veo como cada vez que nos toca ingresar salimos con la cara marcada, empapados por la transpiración y la verdad no dan las manos ante todo esto».

«Espero que seamos conscientes en cuidarnos y de cuidar a los demas. Como así también Señor Arcioni. Si nuestro gobernador, sea consciente de que acá si se esta laburando y sea consciente de nuestra situación. Porque el estrés, cansancio de a poco nos consume y no quisiera pensar si se nos enferma algún compañero» dijo Leandro.

«Queremos nuestro sueldo. Por derecho nos corresponde. Y sino vean nuestras condiciones de trabajo. Como mis compañero se exigen para hacer magia y modificar un servicio en días».