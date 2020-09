Las 5 cosas que debes saber este 29 de septiembre

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

1 Un millón de muertos por covid-19

La pandemia de coronavirus que golpea el mundo sin tregua ha dejado más de un millón de muertos, según cifras de la Universidad Johns Hopkins. Tras casi siete meses de ser declarada por la OMS, América registra la mayor cantidad de fallecidos. Estados Unidos, Brasil y México acumulan más del 40% de la fatídica cifra.

2 conclusiones clave sobre Trump Inc. tras el reporte de The New York Times

Una investigación explosiva de The New York Times ofrece la prueba más concluyente hasta el momento de que el imperio empresarial del presidente Trump no es tan exitoso como afirma.

3 Trump y Biden se alistan para primer debate presidencial

Los candidatos a la presidencia de EE.UU., Donald Trump y Joe Biden, se enfrentarán en tres debates hacia las elecciones de noviembre. El primero se realizará este martes en Cleveland, Ohio. Sigue la cobertura aquí.

4 Estallan enfrentamientos entre Armenia y Azerbaiyán

Las tensiones entre Armenia y Azerbaiyán parecen haber estallado en la disputada región de Nagorno-Karabaj. Ambas partes se acusan mutuamente de atacar a civiles en medio de informes de víctimas. Las antiguas repúblicas soviéticas vecinas han estado enfrentadas durante mucho tiempo por el territorio.

5 El mito del deseo sexual de las mujeres

Es un mito que las mujeres pierden interés en el sexo al entrar en la mediana edad, según una nueva investigación que siguió a más de 3.200 mujeres durante unos 15 años.