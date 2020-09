La UOCRA se acercó a entregarle un petitorio a Maderna

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Cientos de trabajadores de la construcción se acercaron a las escalinatas del municipio. Los representantes Juan Villafañe y Claudio Paredes entregaron un petitorio al intendente, que tras la reunión salió a hablar con los obreros. Maderna se comprometió a reforzar la asistencia alimentaria y seguir gestionando las obras pendientes. También aseguró que llegarán obras del ámbito nacional.

El intendente Adrián Maderna recibió este lunes a los representantes de los trabajadores de la construcción de la UOCRA, Juan Villafañe y Claudio Paredes, quienes le entregaron un petitorio, y luego salió a las escalinatas del municipio y dialogó con los obreros que se manifestaban en el lugar.

En el texto del petitorio, los dirigentes de la UOCRA se expresaron en representación de alrededor “de 800 trabajadores de la construcción que se encuentran desempleados, solicitando se pueda priorizar el inicio de las obras anunciadas que puedan generar ingresos no sólo paliativos sino productivos”.

Al referirse puntualmente a esta presentación, el intendente Maderna señaló: “Sumado a lo que expresa el representante de la UOCRA, Juan Villafañe, vemos con total preocupación la situación. Cada día hay más desocupados y es imperante la necesidad de obras específicas para la ciudad de Trelew”.

El jefe comunal además se comprometió a reforzar las tareas en materia de asistencia alimentaria. “Nosotros lo que podemos incrementar es la ayuda alimentaria que se brinda. Nos encantaría poder avanzar en otros temas. Pero hay obras pendientes que vienen de hace tiempo, que ni siquiera alcanzan para suplir la cantidad de pedidos que se van a venir. Ya es una situación límite. Es una coyuntura en la que siempre nos han venido acompañando, con mucho respeto. Pero llega un punto en el que uno puede observar al pasar frente a la sede de la UOCRA cada vez hay más vecinos esperando una buena noticia. Han mostrado mucha paciencia y mucha contemplación. Y no se pudo avanzar en estos últimos meses. Es una realidad. Lamentablemente estamos inmersos en este contexto de pandemia donde se arriesgan muchas vidas y esperamos poder tener una solución lo más rápido posible”.

El intendente, quien agradeció que el reclamo se haya realizado de forma respetuosa, también recordó que se está al aguardo de las obras convenidas con el gobierno provincial, al tiempo que puntualizó que también se concretarán obras provenientes de las gestiones realizadas ante el gobierno Nacional.

“Estamos dispuestos a reunirnos con representantes del gobierno provincial, pero ya nos hemos reunido muchas veces, se han firmado convenios y se han licitado obras, y están a la espera. Pero al atrasarse esas obras ni siquiera alcanza para los desocupados que van saliendo. Allí es donde se genera esta preocupación por parte de los dirigentes”, explicó el mandatario municipal.

En este contexto, Juan Villafañe, expresó públicamente que se acercaron al municipio para “entregar un petitorio al intendente porque la gente de la UOCRA se cansó. Con todo respeto venimos a ver que se puede hacer en conjunto para paliar esta situación. Hemos ido a casa de gobierno y se han comprometido con cosas que no han cumplido hasta el día de hoy. Y lo que nos prometieron es poco teniendo en cuenta que hay mucha gente en la calle. Sabemos que el parque eólico terminó y estamos hablando de alrededor de 1200 trabajadores en la calle. Estamos al aguardo de las obras de cordones cuneta que se han firmado, pero que hasta el momento sólo está en ejecución un tramo que emplea a cinco personas”.

Más adelante, el dirigente sindical puntualizó que la movilización se trasladaría a Rawson, a Casa de Gobierno. “En caso de no encontrar respuestas instalaremos una carpa hasta que nos den una solución”, apuntó.

“Queremos que se pongan a trabajar los Diputados, que se pongan a trabajar todos, a ver si salen los puestos de trabajo. Si debe ser de la minería o si debe salir de otro lugar. Si nos dicen que se construirán 300 viviendas nos quedamos tranquilos, pero si eso no ocurre hay que salir a buscar el trabajo, y para eso están los gobernantes”, enfatizó para finalizar.

“Lamentamos llegar a esta situación, pero ante la desesperación que hay en cada familia no nos queda otra que movilizarnos. La gente tiene hambre y eso se ve cuando uno recorre los barrios. No estamos a favor de la Minería, estamos a favor del trabajo. Pero queremos un debate serio y que se defina por sí o por no, que no se escondan más. Para eso los votó la gente. Guardaditos y calentitos en la casa no verán nunca la realidad”, expresó por su parte Claudio Paredes, tras el encuentro. Y para finalizar destacó: “desde el mes de mayo venimos acompañando las firmas de convenios y licitaciones. Pero no salió ninguna. No salen ni las viviendas, ni los cordones cuneta, ni la ampliación de un módulo del servicio penitenciario, ni la casa de la Mujer”, señaló Radio Chubut.