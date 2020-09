La red preventiva municipal posibilitó la acción inmediata en distintas áreas

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El armado de la red preventiva municipal –anunciado el pronóstico de vientos intensos para la región-, permitió que la respuesta de las distintas áreas del Ejecutivo de Rawson sea inmediata y de pronta resolución. Secretarías, direcciones y coordinaciones se concatenaron para responder a la demanda ciudadana, mientras las ráfagas actuaban en la zona, provocando serios inconvenientes.

La violencia del viento derribó árboles, provocó la voladura de techos y obligó a la suspensión del suministro eléctrico. La temprana intervención municipal, a través de sus distintos departamentos operativos, posibilitó soluciones inmediatas, frente a la adversidad impuesta por el clima.

“Comenzamos antes de las 7 de la mañana (de este jueves), con intervenciones en el sector conocido como ‘Tierras para Todos’, donde una familia perdió el techo de su casa y ahí actuamos nosotros junto a la Secretaría de Familia y a la Coordinación de Asociaciones Vecinales. Posteriormente, activamos los centros comunitarios para que estén dispuestos a los vecinos”, comentó el responsable de Protección Civil, Raúl Curín.

Las familias, de ser necesario ante la permanencia del temporal, serán derivadas a los centros comunitarios del Río Chubut, Área 12 y 16, Gregorio Mayo. Desde las áreas municipales “estamos asistiendo momentáneamente a cada familia damnificada”, comentó el funcionario municipal.

“En nuestro ejido, el temporal nos sorprendió más temprano de lo que determinó el Servicio Meteorológico Nacional, y sufrimos algunas voladuras de techos, caída de ramas de árboles antiguos y derribo de postes del alumbrado público”. De hecho, “la Cooperativa debió cortar el suministro”, comentó Curín.

Guardias

El funcionario puso en conocimiento de la población que “Protección Civil tiene a disposición la línea telefónica 103, que está disponible las 24 horas por cualquier eventualidad”.

Desde la oficina municipal sugirieron a los vecinos capitalinos extremar las precauciones, por ejemplo, no salir de la vivienda de no ser necesario; prevención al momento de transitar con vehículos, no realizar trabajos en altura”, entre otras.

Ambiente

Por su parte, la secretaria de Ambiente, Producción y Desarrollo Sustentable, Ana Manríquez, dijo que “tuvimos siete intervenciones por caída de árboles”.

El equipo municipal brindó estas asistencias en los barrios Gregorio Mayo, Comercio, y en calles Vucetich, y Oneto y Mariano Moreno.

La funcionaria evaluó que la poda correctiva que se realizó en diferentes puntos de la ciudad “nos ayudó mucho” y que también, este jueves, se abocaron “a levantar ramas de diferentes espacios públicos”.

Asistencia permanente

En tanto, la secretaria de Desarrollo Social y Familia, Silvana Cendra, dijo que: “Estuvimos en las últimas horas con guardias permanentes y todo el equipo abocado a las tareas preventivas que se diagramaron”.

La funcionaria contó que “por la situación climática habilitamos cuatro centros comunitarios que, con los presidentes barriales a disposición, permanecieron en guardia por si teníamos que trasladar a alguna familia”.

Cendra relató que “hubo una familia que asistimos en el centro comunitario del Área 12, y en Tierra para Todos, y brindamos ayuda para evitar voladuras de techos”.

Logística

La flota pesada de la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos sostiene desde el miércoles –previo al temporal-, un esquema de guardia, que posibilitó la colaboración permanente e inmediata con las demás áreas municipales operativas.

Camiones municipales fueron utilizados de apoyo para transportar elementos necesarios para las familias afectadas por las ráfagas.