La pandemia profundizó la brecha digital entre los adolescentes, según un estudio

«Esta investigación evidenció de un modo crudo que, hoy en día, el acceso a Internet es vital para la vida de los y las jóvenes», aseguró Marcela Czarny, directora de Chicos.net.

La pandemia del coronavirus hizo más visible la brecha digital entre los jóvenes del país, ya que mientras en los sectores medios los adolescentes cuentan con una variedad de computadoras, tablets o celulares, en los sectores populares no suelen contar con un dispositivo propio, según un estudio realizado por Chicos.net con el apoyo de Facebook.

«Las y los chicos que no acceden a la conexión no es que ‘disminuyen’ su posibilidad de educarse o conectarse con el mundo exterior: en época de pandemia, no tener Internet es caerse del sistema», aseveró Czarny en un comunicado.

El estudio se realizó mediante una investigación cualitativa, con el fin de explorar y comprender las vivencias de los y las jóvenes de entre 13 y 18 años de sectores medios y populares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) entre julio y agosto.

Se reveló el impacto del acceso a la tecnología en las experiencias de los adolescentes, su acceso a la educación, sus expectativas para el futuro, y la profunda disparidad de recursos durante el aislamiento social obligatorio.

La investigación mostró que mientras que en los sectores medios los y las adolescentes tienen un abanico de dispositivos (computadoras, tablets, celulares y consolas) para conectarse a una enorme variedad de servicios (Zoom, WhatsApp, Netflix, Twitter, Instagram, TikTok y Youtube), en los sectores populares muchas veces se comparten los dispositivos dentro de la familia.

«No puedo usar el celular de mi mamá para estar en contacto con mis amigos porque lo necesitamos para cosas más importantes», aseguró uno de los jóvenes entrevistados de 17 años.