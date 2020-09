Jueza Suárez: “Estamos sufriendo todos y desde hace dos años”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

En diálogo con FM La Petrolera, la jueza penal con competencia local, Mariel Suárez, habló sobre la convocatoria de este viernes ante la situación de atraso salarial que vive el sector. “Son los empleados públicos en general, no solo los jueces pasamos por esto, sino todas las áreas del Estado”, indicó.

Este viernes los magistrados de la ciudad protestaron en el edificio de Tribunales por el retraso en el pago de sus haberes. La Magistrada dijo que hay jueces que “no pueden hacer frente al pago de alquiler, te cortan internet y tenés que trabajar con la conexión del vecino”.

Según publicó El Patagónico, la jueza expresó que “muchos de los empleados judiciales nos encontramos en el cuarto rango, pero estamos sufriendo todos y desde hace dos años. Viene antes de la pandemia”.

Suárez aclaró que durante todo este lapso el servicio de Justicia se ha visto seriamente resentido “por más de que los jueces no puedan hacer paro, frente al paro de los empleados no podemos sobre exigir a los que quedan en la guardia”.

Sin embargo, ante la falta de pago, Suárez sostuvo que “hemos brindado todas las tareas para cubrir todas las necesidades de la Justicia y que el servicio no cese” e incluso “con problemas personales; el no poder pagar una tarjeta de crédito, no poder hacer frente al pago de alquiler, que te corten internet y trabajar con la conexión del vecino. Lo mismo que les pasa a todos los empleados públicos”.

Los jueces, explicó “seguimos haciendo teletrabajo o trabajo presencial. Lo que pasa que la Justicia Penal no puede parar porque hay cosas urgentes” y agregó que “es mucho el volumen de trabajo que hay que atender las detenciones que se producen en la ciudad, constantemente, las 24 horas”.

Sobre el Proyecto de Ley de Endeudamiento para el Poder Judicial, Suarez, comentó que “quizás es una solución paliativa, del momento, pero no será una solución a largo plazo”.