Jubilados reclamarán este miércoles el pago de sus haberes

En el marco del Día del Jubilado este sector anunció que organizarán una caravana para este miércoles que servirá para reclamar sobre el pago de sus haberes, el aguinaldo, y el rescate del PAMI.

La caravana comenzará a las 12 del mediodía con salida desde el ISSYS. Los jubilados reclamarán porque no tienen “respuestas” sobre sus salarios.

Hilda Fredes, presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de ATE, expresó que “somos parte de la lucha junto con el compañero activo”. Sobre el retraso en sus pagos, dijo que “llevamos dos meses más el mes de aguinaldo”.

“Hemos pasado momentos duros, pero este en particular… no hay respuestas. El rango 2 está en una situación crítica”, aseveró.

Explicó que “nosotros no somos los responsables, el responsable acá es el Gobierno Provincial, el cual juega un proyecto nefasto que es la minería. Quieren que aceptemos este tema”.

“Nosotros queremos salud y bienestar”, dijo. Es por eso que, en el marco del Día del Jubilado que se celebra cada 20 de septiembre, el miércoles saldrán en caravana para protestar que el PAMI vuelva a sus legítimos dueños.

Reflexionó que “esto de cobrar o no cobrar es lo más preocupante. No hay respuestas. Que no hipotequen la Provincia”.

