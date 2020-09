Intendente de Puerto Pirámides, Fabian Gandón, da positivo para Covid-19

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

A través de su cuenta de Facebook, Fabián Gandón dio a conocer el resultado del hisopado

«Deseo informar a los vecinos que el día de hoy me realicé el hisopado, el cual arrojó resultado positivo», indicó a través de su cuenta de Facebook, Fabián Gandón, Intendente de la localidad de Puerto Pirámides.

En su publicación, detalló: «Celebro la decisión que tomé de aislarnos todos inmediatamente, a pesar que nos habían indicado que no era necesario por ser contactos secundarios de la persona positiva covid 19. Creo que esta es la actitud que tenemos que adoptar todos los que estuvimos cerca de un caso sospechoso o de un contacto estrecho: aislarnos para que se corte la cadena de contagios. No dar por sentado que a nosotros no nos va a pasar o que si no tenemos síntomas no tenemos el virus».

Por último, escribió «Quiero llevarles tranquilidad informándoles de nuestro buen estado de salud, ya que, a 7 días del presunto contagio, tanto yo como mi esposa nos encontramos sin síntomas».

De esta manera, Gandón se convirtió este martes en el segundo jefe comunal de Chubut en dar positivo de coronavirus.