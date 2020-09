Insólita obra “de ingeniería civil” en la extensión del barrio Moure

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El programa de trabajo previsto por la SCPL se trastocó sorpresivamente en la mañana de ayer cuando, luego de recibir una denuncia anónima, el personal del sector Cloacas se encontró con una inesperada obra realizada por vecinos de la extensión del barrio Moure, quienes pretendían conectarse clandestinamente con un colector principal del sector.

La verdadera “obra de ingeniería civil” la habían realizado los propios vecinos instalados en terrenos irregulares, quienes procedieron a realizar una excavación por el medio de la calle Código 887 de un metro de profundidad y con una extensión aproximada de 200 metros, lo que habría demandado varios días de trabajo.

Ante lo inusual del trabajo vecinal, desde la SCPL se convocó a personal policial para realizar un relevamiento y tomar decisiones sobre terreno, logrando el acompañamiento del personal de la Comisaría 6ta. -junto al comisario- y efectivos de Infantería, con lo que se allanó el accionar para labrar las exposiciones correspondientes.

Sin resistencia

David Vigovich -supervisor del sector Cloacas de la SCPL- aclaró sin embargo que la presencia policial “se solicitó de manera preventiva ante la posibilidad de eventuales hechos violentos por el uso de nuestros equipos pero, afortunadamente, no ocurrieron, no hubo reacción hostil de parte de los vecinos quienes, encontrados in fraganti, no resistieron el trabajo de la Cooperativa”.