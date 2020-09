Ingram apoyó el reclamo de los empresarios del Sector Turístico  

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El intendente de Trevelin y Sus Parajes, Héctor Ingram, recibió este lunes a un grupo de prestadores turísticos que reclamaron por una apertura que les permita una actividad, al menos comarcal.

Tras recibir por parte de los empresarios locales una nota con sus planteos, Ingram habló con la prensa, expresando que, “coincidimos con los prestadores respecto a la difícil situación que se atraviesa. Y no hay sector que escape de esa realidad. No coincidimos en que el reclamo se realice hacia el Municipio cuando en realidad la no llegada de turismo a Trevelin tiene que ver con medidas adoptadas por el Gobierno Provincial”.

El intendente señaló que, “hace ya 3 meses que el secretario de Turismo de Trevelin, Juan Peralta, después de un fuerte trabajo del que participaron otros municipios y actores del sector privado, presentaron al Gobierno Provincial una propuesta de apertura regional para comenzar a reactivar al sector. En agosto esa propuesta se incluyó en el decreto provincial que regulaba las actividades en el marco de la pandemia y se dijo que se esperaba la aprobación por parte del Gobierno Nacional. Creemos que esa aprobación ya está pero falta que las autoridades provinciales comienzan a implementarlo”.

Para el Jefe Comunal, recordó que, “cuando parecía que se comenzaba a generar esa flexibilización, decidieron por ejemplo que no se puede circular en las rutas de la provincia los fines de semana salvo cuestiones de emergencia o vinculadas a la salud. De esa forma es imposible que el sector turístico trabaje”.

En la misma línea, el Intendente del Pueblo del Molino coincidió en que es necesario, “insistir ante el Gobierno Nacional la necesidad de habilitar los vuelos comerciales. Respetando todos los protocolos que haya que respetar, por supuesto”.

TEMPORADA DE TULIPANES

Al respecto también se refirió el secretario de Turismo, Juan Manuel Peralta, planteando que, “estamos a días del inicio de la temporada de tulipanes. Esa debería ser tomada como la prueba piloto que nos permita abrir pensando que en pocas semanas más tenemos la apertura de la temporada de pesca. Los prestadores vienen trabajando a conciencia, han invertido para poder cumplir con los protocolos que hemos acordado con el gobierno provincial. Ahora depende de la Provincia”.