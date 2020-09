WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Incendios en California avanza sin control en la costa oeste. Las imágenes parecen salidas de películas de ciencia ficción: el aire en las ciudades misteriosamente teñido de naranja y rojo, los bosques en fantasmagóricos negros y grises convertidos en cenizas y cientos de miles de personas que buscan huir de los peores incendios que se han desatado en el oeste de los Estados Unidos en mucho tiempo y que ya se cobraron al menos 17 muertos.

Los incendios comenzaron el California y ahora se extienden en zonas densamente pobladas del estado de Oregon y también alcanza a partes de Washington.

Decenas de personas están desaparecidas en Oregon, mientras que los incendios forestales ya han destruido millones de hectáreas que siguen ardiendo, lo que obliga a la gente a escapar de sus casas no solo por el peligro de las llamas sino por el humo que está asfixiando a los residentes que están incluso alejados de los incendios. En ese estado hay 500.000 evacuados.

Ante el panorama de las llamas que aún siguen ardiendo y con centenares de casas destruidas, el director de gestión de emergencias de Oregon dijo este sábado que el estado temía un “muertes masivas”.

Oregón, Washington y California están siendo atacados por una temporada de incendios forestales de proporciones históricas, con el esfuerzo de extinción de las llamas agravado por la pandemia del coronavirus.

En California, por ejemplo, se han incendiado 26 veces más hectáreas de lo que había quemado en este momento el año pasado, y los funcionarios advierten que es probable que haya más incendios.

El gobernador Gavin Newsom de California dijo que temía que se encontraran más cuerpos y describió que la escala de los bomberos que combatían el fuego no tenía precedentes. “Es algo que no hemos visto en nuestras vidas”, agregó.

Rayos y sequía

¿Por qué estos incendios son mucho más graves que otros en el pasado? Consultado por Clarín, Scott Stephens, Profesor de Ciencias del Fuego de la Universidad de Berkeley, dijo que “este año, casi todos nuestros incendios fueron provocados por una tormenta eléctrica sucedida en el mes de agosto. Esto es inusual, pero también sucedió en 1987 y 2008. Este año, los rayos se centraron en el área de la bahía de San Francisco, lo cual es muy raro».

Además, explicó, «la mayoría de nuestros relámpagos se producen en las montañas Klamath o en Sierra Nevada. Tuvimos 360 fuegos de rayos encendidos en 48 horas, esto sobrepasó nuestro sistema de extinción de incendios”.

Según el experto, “es importante destacar que el cambio climático está secando rápidamente el material combustible (hojas y ramas que caen al suelo, por ejemplo) y aumentando las temperaturas. Esto sin dudas está teniendo un impacto en nuestros incendios”.

Jon Keeley, investigador del servicio Geológico de EE.UU. con base en California, dijo a Clarín que los incendios actuales constituyen una «tormenta perfecta» en la que se han unido todas las características para de “un incendio desastroso”: primero, sequía en invierno. Segundo, una sequía a largo plazo (de 2012 a 2017), que resultó en una extensa muerte regresiva de la vegetación que dejó un legado de combustibles muertos (140 millones de pinos ponderosa muertos).

Tercero, un siglo de política de extinción de incendios que ha aumentado considerablemente los combustibles en gran parte de nuestros paisajes boscosos. Cuarto, una extraordinaria tormenta de rayos que resultó en miles de incendios que no es un evento normal, sino algo que ocurre una vez cada 10 años. Quinto, la ola de calor extrema que ha sido inusualmente severa. Sexto, el Covid-19 ha limitado la capacidad de extinción de los incendios.

Agrega que “la frecuencia de grandes incendios ha aumentado en las últimas dos décadas y los cambios globales son ciertamente un factor. Hay un vínculo con el cambio climático, pero no podemos analizar cuánto”.

incendios-california-oregon

Otro factor importante, señala el experto, es el aumento del crecimiento de la población. “California suma 300.000 personas al año y esto aumenta el número de personas en riesgo, aunque estos incendios son provocados por rayos, la mayor parte del área quemada en las últimas dos décadas se debe a incendios humanos, tanto incendios como fallas de la línea eléctrica”.

Ariel Stein, científico argentino que es vicedirector del Air Resources Laboratory de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) en Maryland, es uno de los encargados de monitorear la peligrosidad del humo y hacia dónde se dirige.

“Tenemos un sistema de pronóstico de humo con un satélite, calculamos cuánto se emite de material particulado y predecimos hacia dónde va. Hay un pronóstico diario”, señaló a Clarín.

“Es importante en el tema de visibilidad y de calidad de aire, porque puede haber exposición a altos niveles de contaminación. Se emite una alarma y, de acuerdo a la peligrosidad, recomendamos que la gente se tiene que ir, no salir de sus casas o no hacer ejercicio”, explicó. Y agregó que los actuales incendios tienen niveles muy altos de contaminación: “Hay lugares donde no se puede respirar”.

¿Por qué se ven esas imágenes de cielos rojizos? “Son los aerosoles (partículas pequeñas de diámetros menores a 2,5 micrones que tienen carbono, azufre y distintos componentes) que se esparcen por la atmósfera y dispersan la luz”, explica Stein.

“Es como el atardecer, cuando el ángulo entre el sol y las partículas de la atmósfera absorben el azul y dejan ver el rojo. Con los incendios hay muchas partículas en el aire. Pasan los rayos rojos y los azules se dispersan para todos lados. Es como un atardecer permanente”.