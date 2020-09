Horacio Rodríguez Larreta contó por qué le clavó el visto al Presidente

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Horacio Rodríguez Larreta brindó una conferencia de prensa junto al vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, en la que le respondió a la Nación, un día después de que Alberto Fernández anunciara que redireccionará fondos de la ciudad para otorgárselos a la provincia conducida por Axel Kicillof.

Además, contó cómo se enteró de la medida: «El Presidente me mandó un mensaje 19.29 y la conferencia fue 19.30, no lo contesté». Larreta se mostró enojado por esta maniobra y, por ese motivo, le clavó el visto en el WhatsApp. Además, el jefe de gobierno porteño aclaró que no conversó ni con el Presidente ni con Kicillof.

Por su parte, Fernández habló con Radio Con Vos, y explicó: «Le mandé un mensaje de texto a Horacio. Le dije: ‘Quedate tranquilo, vamos a resolver estos problemas de otro modo. Esto es lo que te dije que íbamos a hacer, no tenés que intranquilizarte’. No lo hice para jorobar a nadie».

A pesar de esto, Larreta tildó a la medida de «improvisada, intempestiva e inconsulta», y recordó: «La última vez que me mencionaron el tema fue en marzo en una reunión, que fue pública, con el ministro del Interior y ni siquiera habíamos llegado a un acuerdo. Desde ese día a hoy, tuve 26 reuniones con el gobierno nacional y nunca me mencionaron el tema. Eso no es diálogo».

Según dijo, el gobierno nacional optó por «la división» como camino para solucionar el problema de la inseguridad de la provincia, y reflexionó: «No vamos a sacar a la Argentina adelante a través de la división».

Pese a su malestar, Larreta aclaró que seguirá trabajando junto a ellos, y destacó: «Toda mi vida elegí el camino del diálogo y mucho más en una situación como esta. Dejando de lado toda diferencia política, desde el primer día me senté y trabajé codo a codo con el Presidente de la Nación y con el gobernador de la provincia. Transmití siempre la convicción de que esa era la mejor manera de cuidar a todos los argentinos, porque yo creo en eso».

De todos modos, para él, con ese anuncio se produjo un quiebre en la relación entre él y el Frente de Todos. «Lamentablemente, lo que vivimos ayer (por el miércoles) es exactamente lo contrario al diálogo, a lo que yo creo que la Argentina necesita», dijo. Y apuntó: «Se eligió deteriorar la convivencia política que habíamos logrado justo en el momento en que el país más la necesita».

El jefe de gobierno porteño consideró que este accionar no se condice con el objetivo de unir a los argentinos. «Es inadmisible y contradictorio que una medida de tal envergadura se tome unilateralmente afectando los recursos de una sola provincia, y lo que es más grave aún es que nos saquen fondos, de un día para el otro, en el medio de la pandemia». En ese sentido, contrastó con lo que sucede en otros países donde «apoyan con recursos a sus provincias y municipios». «Acá nos cortan los fondos, aunque parezca increíble».

En otro momento de la conferencia, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo que esta decisión es «inconstitucional» por lo que que llevará una demanda a la Justicia para dejar sin efecto el decreto presidencial. «Vamos a ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para defender los derechos de la Ciudad. Hay mucha jurisprudencia que dice que una decisión así no se puede tomar de forma unilateral y menos de un día para el otro».