Hombre de 76 años fue atado por delincuentes que robaron su casa en Treorcky

Un hombre de 76 años de la zona rural de Treorcky estuvo tres horas maniatado y encerrado en el baño de su casa luego de ser asaltado por dos delincuentes encapuchados.

“Estaba sentado en la mesa de la cocina, por tomar mi remedio para el corazón, y entraron de una sola patada por la puerta. No me dieron tiempo de nada” relató Juan Rodríguez a El Valle Online.

El hecho sucedió en la chacra 193 este martes alrededor de las 20.30 horas y los ladrones buscaban dinero.

“Me tiraron al piso. De boca a bajo. Me taparon con una campera y por momentos intentaba respirar porque estaba alado de la estufa a leña” continuó el hombre de 76 años.

Los malvivientes estuvieron en la vivienda alrededor de una hora y media. “En ningún momento exhibieron armas ni lo agredieron físicamente” aclaró aunque le dieron “vuelta” toda la casa.

“Después me llevaron adentro del baño y me sentaron en una silla. Me pudieron de espaldas. Les pedía que suelten un poco el cable de las manos porque me dolía mucho. También me ataron utilizando una soga del caballo” se lamentó.

La Comisaría de Gaiman recibió un llamado anónimo al 101 sobre un robo en inmediaciones de la Escuela Provincial 55 y los efectivos localizaron a la víctima a las 23.15 horas. En el lugar también trabajaron la policía científica y la brigada.

“El llamado a la Comisaría de Gaiman lo han hecho los mismos delincuentes con mi celular” sostuvo Juan de Treorcky que se encuentra sin lesiones, y lúcido.