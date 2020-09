Greta Thunberg lidera la huelga global por el cambio climático

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Desde este viernes empieza un masiva manifestación por el cambio climático que copara a decenas de ciudades del mundo. La llamada «Global Strike for Climate Change» se llevara a cabo de manera simultanea en lugares como Nueva York, Londres, Berlín, Río de Janeiro, Melbourne, entre otros. La idea de la protestas, que está liderada por la joven activista sueca Greta Thunberg, es concientizar sobre el acelerado paso de del cambio climático. Los jóvenes manifestantes piden que se «tome acción de inmediato».

Las protestas ya empezaron esta semana. Más de 200 representantes académicos, indígenas y de ONG instaron este miércoles a los Gobiernos nacionales y las grandes empresas a «abordar con urgencia la crisis climática» para «garantizar la supervivencia de la humanidad».

Después de invitar a los participantes a tomar tres inspiraciones y espiraciones profundas para relajarse y sentir la conexión entre los humanos y la naturaleza, para trabajar por el futuro del planeta, y de escuchar una canción tradicional de los nativos de norteamérica, dio comienzo la «Cumbre de los Pueblos sobre el Clima, los Derechos y la Supervivencia Humana» en Nueva York.

Esta reunión, que se celebra en allí, cinco días antes de la Cumbre sobre Acción Climática de la ONU, tiene como objetivo «generar aún más potencia, energía y recursos» para impulsar «un movimiento de masas conectado, diverso y orientado hacia la acción para vencer la emergencia climática, poniendo en el centro de sus soluciones a las personas y los derechos humanos».

Por eso, han redactado una declaración conjunta en la que instan a «actuar ya» y a hacerlo con «ambición». Estarán presentes en Nueva York ya que la Asamblea General de la ONU se llevará a cabo desde el 24 de septiembre en esa ciudad, sede principal del multilateralismo global.

Global Climate Strike 20-27th of September:

4638 events in 139 countries on all continents.

And counting…

Everyone is welcome.

Everyone is needed.

Find your closest strike or register your own at https://t.co/ikOafwrNSk

Spread the word!#FridaysForFuture #ClimateStrike pic.twitter.com/ekrmeUx100

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) September 17, 2019