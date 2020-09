Goodman: “Perata es la responsable de que más de mil compañeros queden sin laburo y sin salario”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

En diálogo con Radio 3, el secretario general de la ATECh, Santiago Goodman; se refirió a la resolución 168 emitida por el ministerio de educación en la cual se dispone el cese en sus cargos de docentes suplentes en cuyos casos se hayan reintegrado los titulares.

Además, se refirió a las otras dos resoluciones (las 169 y 170) en las cuales se convoca a designaciones de vacantes y graficó que con estas medidas “se van a cesar a más de mil personas para ofrecer cerca de 300 cargos”.

Consultado sobre la cantidad de trabajadores de la Educación que se verán afectados por esta medida, Goodman señaló que se trabaja para establecer la cantidad concreta pero “son entre mil y dos mil trabajadores suplente o provisorios que al 13 de marzo estaban en el sistema educativo”.

Luego de esa fecha, “en un año normal y común, podrían haber cesado en esos cargos por la presentación de quienes generaban esa suplencia”, sin embargo se produjo la pandemia y la cuarentena.

Recordó que a partir de esta situación, y en consonancia con “decretos nacionales, resoluciones del Consejo Federal de Educación y reuniones con el Ministro de Educación (por entonces) con los gremios, alcanzamos esta norma”, la resolución 51/2020.

Esto significaba que “se le sacaba una foto al sistema educativo a esa fecha y se lo llevaba al final del aislamiento social y ahí todo el mundo cesaba”, sumado esto a que “en Chubut desde el 13 de marzo no se hizo ninguna designación más”.

Sin embargo, ahora, se tomó esta determinación desde Educación, con la cual “la mejor alumna de Mariano Arcioni, (que) se llama Florencia Perata, es la responsable de que más de mil compañeros en Chubut queden sin laburo y sin salario”, disparó, señalando que esto se resolvió por un pedido del Gobernador que “le planteó a todo el gabinete que achique el gasto”.

De esta forma, el dirigente de ATECh cuestionó que la medida se adoptó de manera “unilateral” y sin previo aviso ya que “la resolución es del jueves y hoy (lunes) explotaban los teléfonos de todas las regionales porque ya estaban notificado todo el sistema pretendiendo que mañana todos los directores comiencen a dar de baja a los compañeros”.

Ante este panorama, Goodman agregó que en Educación además “hay gente que no ha cobrado durante meses porque no le dieron el alta, tenemos el salario retrasado dos meses y ahora se les da el tupé de ajustar. El Estado debía garantizar que no quedara gente en la calle”.

Consultado sobre las otras dos resoluciones que habilitan los procedimientos para designaciones en cargo vacantes, Goodman detalló que la cantidad de cargos vacantes es extremadamente inferior a la cantidad de docentes que quedarán sin trabajo.

“Si tomamos los cargos vacantes que teníamos en abril, son 17 cargos en Chubut. A esto le podemos sumar todas las jubilaciones y fallecimientos qué, a lo bruto, podrían ser 300 personas. Es decir, se van a cesar a más de mil personas para ofrecer 300 cargos”, graficó.

Por último, informó que el próximo miércoles se movilizarán al Ministerio de Educación para solicitar ser atendidos por la Ministra Perata para plantear la situación, además de confirmar que desde ATECh se presentará un recurso administrativo y en caso de no obtener respuestas favorables de presentará un amparo ante la Justicia.