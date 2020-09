Fernández: “El escrache a Lorenzetti es algo propio del fascismo y del nazismo”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Alberto Fernández encabezó la puesta en marcha del hospital municipal “Presidente Néstor Carlos Kirchner”, en el partido bonaerense de Escobar, que atenderá a pacientes de PAMI. También presentó por videoconferencia obras para la salud en las provincias de Neuquén, Santa Fe y Mendoza, informaron fuentes oficiales.

El Presidente estuvo acompañado por el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; la directora Ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el jefe de la bancada del FdT en la Cámara baja, Máximo Kirchner; y el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk.

“Puede existir un Estado que se preocupe por darle salud a la gente y porque no se pierdan las fuentes de trabajo. A veces no se puede sólo por eso agradecemos al PAMI y a Luana (Volnovich)”, destacó Fernández.

“Es muy bueno que este hospital se llame Néstor Kirchner a 10 años que nos dejó, nunca ocultó la premisa que nos puso Eva Perón, cuando hay una necesidad hay un derecho. Tenemos que estar presentas para que nadie pase necesidades”, remarcó.

“Quiero solidarizarme con el doctor Lorenzetti que sufrió un escrache por un grupo de opositores al Gobierno. Fueron a presionar a un juez que tiene que tomar una decisión. Esos escraches son propios del fascismo y del nazismo, y no tienen nada que ver con la democracia. También me solidarizo con Massa que lo sufrió en su casa y con Cristina que lo sufre permanentemente. No todo puede ser disputa política”, destacó Fernández. “El modo es reclamar democráticamente, el respeto al otro es central para la convivencia”, agregó.

“Durante esta cuarentena pusimos 3 mil camas de terapia intensiva, sumamos más respiradores y mucho esfuerzo. Si hoy tenemos la suerte de que a ningún argentino le falta una cama es por lo que supimos hacer unidos”, aseguró el Presidente.

“La pandemia no se ha terminado. Lo que hizo la provincia de Buenos Aires es decir la verdad cuando había mala información. La pandemia nos dejó más muertos de los que creíamos tener. El virus todavía está circulando y debemos cuidarnos”, informó Radio Nacional.