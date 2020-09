Feriantes de “La Saladita” piden reabrir: “en las semanas que trabajamos no hubo ningún caso”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Los vendedores de la feria de Comodoro Rivadavia están a la espera de un subsidio del Municipio que les permita tener algún ingreso de dinero. “Nosotros paramos y los carros de comida no pararon, los ambulantes del centro tampoco. Les pedimos que nos dejen trabajar viernes y sábado con terminación de DNI y nos dijeron que no”, explicó una de las feriantes.

Ruth Torres, vocera de ‘La Saladita’ de Comodoro Rivadavia, habló de la difícil situación que traviesan los feriantes que se ven imposibilitados de trabajar, debido a las restricciones de la cuarentena.

Desde el inicio de la pandemia – en el mes de marzo- se vieron obligados a dejar de trabajar, y cuando se les permitió reabrir solo pudieron hacerlo por unas semanas, debido a la curva de contagios de coronavirus en la ciudad.

Los vendedores mantuvieron una reunión con el municipio la semana pasada y les ofrecieron una ayuda económica. El subsidio será de 10 mil pesos por cada feriante.

“Ahora están haciendo un relevamiento y encuestas, las asistentes sociales”, dijo Torres.

Asimismo, explicó que en la nota que se presentó antes las autoridades municipales, se adjuntó la lista de trabajadores. «Toda la gente que fue a trabajar en la pandemia, que son entre 350 y 360 feriantes, colaboró para pagar la policía adicional que pedían por día, según el protocolo”, indicó la referente de la Feria. Y aclaró que la ayuda económica es solo por 30 días. «Después verán de qué manera sigue la ayuda o si nos dejan trabajar. Este fin de semana se cumplirá el mes”, mencionó.

