Este martes se reunirá virtualmente el Comité de Emergencia Municipal

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Debido a la concurrencia masiva de personas este domingo en Playa Unión, y por expreso requerimiento del intendente Damián Biss, se reunirá este martes el Comité de Emergencia Municipal de Rawson. El encuentro virtual se concretará este martes por la mañana a través de la plataforma Zoom. Y habrá un análisis pormenorizado de la situación actual -atento a lo acontecido el fin de semana y en virtud del brote contagioso que aumenta aceleradamente en algunas ciudades-, para definir a la posibles nuevas medidas a implementar en la capital chubutense.

Frente al contexto presente en la provincia, Biss apuntó que “en el caso de nuestra ciudad tenemos un estatus sanitario distinto a otras localidades”; por ello resulta conveniente “afianzar la prevención y aumentar los controles, que sean más estrictos, sobre todo para las personas que pretendan ingresar a la ciudad y que puedan fundamentar que integran servicios esenciales. También evaluaremos restringir la circulación interna por lo menos por los próximos 14 días”, aunque no signifique un retroceso de fase.

“Hay que trabajar mucho para sostener el estado sanitario alcanzado”, afirmó el intendente capitalino. “Nuestra responsabilidad será evitar que no suceda lo que pasó este fin de semana, donde la gente no tomó los mínimos recaudos necesarios. Si bien no vamos a retroceder de fase, decidimos incrementar los controles y restringir la circulación de gente quiera ingresar a Rawson, además del movimiento interno”, indicó.

Biss sostuvo que “venimos trabajando en un esquema de controles más estricto, ya sea vehiculares y de recorridas preventivas los fines de semana en Playa Unión”. Y que las decisiones que tomará el Comité de Emergencia “apuntan al Día de la Primavera, porque anualmente nuestra playa es elegida como lugar de punto de encuentro”.

Las definiciones interinstitucionales sanitarias en Rawson están sujetas a “una evaluación epidemiológica según lo que acontezca en otras localidades de Chubut”, describió el mandatario municipal.

Responsabilidad individual

Biss comentó que “con las autoridades sanitarias comprendemos que ante el buen clima la gente elige la costa, pero apuntamos a que cada vecino tenga responsabilidad individual. Nos preocupa que muchas personas no utilicen el tapaboca o no internalizan las recomendaciones”, expresó.

Pidió compromiso, al sostener que “estamos en un nivel de la pandemia en donde la responsabilidad individual es muy importante”.