Esta culminando el crédito que Nación le otorgó a Arcioni

A la comitiva provincial que viajó con expectativas de 10 mil millones de pesos de salvataje de Nación, solo le respondieron que revisarían la solicitud en esta semana.

Tras una serie de reuniones mantenidas con funcionarios nacionales, la misión chubutense que viajó a Buenos Aires con el objetivo de gestionar un jugoso salvataje para la provincia, vuelve sin una respuesta de Nación, que revisará la solicitud esta semana.

Durante más de dos horas, la comitiva provincial integrada principalmente por el ministro de Economía, Oscar Antonena; el ministro de Gobierno, José Grazzini; y el secretario general de la Gobernación, Javier Touriñán expusieron ante el equipo técnico del ministro de Economía de Nación, Martín Guzmán y también del Ministerio del Interior, encabezado por “Wado” De Pedro.

Desde el ministerio del Interior fueron contundentes, “desde diciembre el Gobernador nos viene prometiendo un proyecto para salir de la crisis”, pero cada plan no hace otra cosa que fracasar, y la provincia no solo no está igual que en enero, sino que incluso mucho peor.

En tanto, el Gobierno Provincial, que vivía otra de sus semanas clave en busca de fondos para pagar salarios atrasados hasta en tres meses en algunos casos, y con un déficit de 2.500 millones de pesos que se acumula mes tras mes, se le acaban los cartuchos y expone, tal como señalan dirigentes políticos a nivel provincial, que “no se le cae ni una idea nueva”, señaló El Comodorense.