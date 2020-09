Esquel: Trabajadores se concentran y comienzan a marchar

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Mientras los gremios representantes de los trabajadores de distintos sectores se encuentran en Rawson en una reunión con diputados provinciales; en Esquel se realizó una manifestación de sectores públicos, al igual que en otras ciudades donde también trabajadores expresaron su malestar con el gobierno de Chubut. En diálogo con el móvil de Radio Nacional una de las trabajadoras Erica Ainqueo consultada sobre el pedido de juicio político al gobernador Mariano Arcioni dijo “Sí, nos parece que esta crisis no da para más, Arcioni ganó las elecciones de una manera fraudulenta firmando paritarias que no iba a poder cumplir y nos están ajustando de una manera impresionante”. Por su parte una de las oradoras Rosita Contreras manifestó que “vamos a seguir insistiendo con nuestros compañeros que están en Rawson, a los efectos de que obliguen a los diputados a que mañana nos digan cuál fue el resultado de la labor parlamentaria y que temas van a tratar el jueves”. Otro de los oradores Martín Pena desde el gremio docente Atech, reclamó por “el endeudamiento de la provincia que no se sabe donde está y no lo vemos en ningún lado. Vamos al Hospital y no hay insumos… en las Escuelas pasa lo mismo… y así podemos seguir en cada uno de los sectores”. Confirmó también que pedirán a los diputados una auditoría de esa deuda. Por último Martín Pena recordó “La Megaminería no es una opción , que es la que ellos están tratando de enjacar por todos los medios”. Juan Chaura desde el gremio de los trabajadores viales dijo “Este abandono de persona que está teniendo el gobierno con nosotros, es necesario manifestarlo. Es reclamarlo, es salir a la calle, es poner la cara. Y es la única manera que tenemos hoy en día”, señaló Radio Nacional.