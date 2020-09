Enrique Maglione habló sobre la difícil realidad que enfrenta el fiscal Iturrioz

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El presidente del Consejo de la Magistratura, Enrique Maglione, en diálogo con Crónica se refirió a la situación del fiscal Héctor Iturrioz y planteó que, en breve deberán dar inicio los dos juicios políticos que fueron pedidos para el magistrado de Comodoro. Maglione puso el foco de análisis en el accionar del funcionario al momento de detener al exministro de Familia de la provincia, Martín Bortagaray, y señaló que, al ser un técnico del derecho, Iturrioz debió haber sabido que la detención del exfuncionario provincial traería consecuencias aparejadas.

El fiscal Héctor Iturrioz, cuestionado en el último tiempo, tiene dos pedidos de juicio político. Uno de ellos es por la detención del extitular de la cartera de Familia a nivel provincial, Martín Bortagaray. El otro es por su desempeño como magistrado a lo largo de los tres primeros años de función. El titular del Consejo de la Magistratura, Enrique Maglione, habló sobre los pedidos de juicio político para el magistrado de la ciudad petrolera y trazó un análisis profundo al respecto.

En primer término, el abogado recordó que para los cargos de magistrados, luego de transcurridos tres años de haber comenzado en la función, todos son sometidos a un proceso de evaluación, para determinar si el desempeño fue o no satisfactorio. “Si la evaluación es aprobada, de ahí en adelante, si el magistrado en cuestión no incumple con su tarea en ningún sentido, el cargo se transforma en vitalicio.

Todos los cargos que comprenden jueces, fiscales y defensores tienen esta modalidad. La evaluación es algo que se hace una sola vez, pero obviamente, en el medio puede pasar algo y, independientemente de haber tenido una buena evaluación antes, la persona puede ser removida.

Mientras dure la buena conducta, el hombre o mujer en el cargo se puede jubilar en esa función, o por lo menos en el sistema. Pero si incurre en alguna de las causales de mal desempeño, se puede iniciar un sumario administrativo”, explicó.

Si el escenario de mal desempeño ocurriera, se inicia el sumario administrativo en el Consejo de la Magistratura y el organismo determina si corresponde o no la máxima pena, que sería la destitución.

“Se transfieren todas las actuaciones al Tribunal de Enjuiciamiento y se lleva a cabo un juicio constitucional con todas las garantías necesarias. La persona puede ser destituida o absuelta, porque puede demostrar que no incurrió en ninguna irregularidad, en ningún incumplimiento de funciones. También puede caber una inhabilitación para cargos públicos, dependiendo de la gravedad del caso”, agregó Enrique Maglione.

Causales diversas para el segundo jury

Por último, el titular del Consejo de la Magistratura se refirió a las causales del segundo pedido de juicio político en contra del fiscal Iturrioz y planteó que debido a una serie de causas que nunca terminaron de resolverse en Comodoro, sumado a una serie de denuncias en contra del magistrado, se decidió avanzar con un segundo jury.

“En el segundo pedido de juicio político contra Iturrioz hay causales diversas. Hubo una serie de denuncias de procesos que no llegaban a buen puerto por falta de investigación.

Esto derivó en causas resonantes en Comodoro Rivadavia. En esto no hubo ningún tipo de subjetividad, porque todo lo planteado fue demostrado. Además, hubo una comisión integrada por cuatro miembros, cada uno representando los estamentos del Consejo.

Uno para los empleados judiciales, otro para los funcionarios, uno para los abogados y un consejero popular. A Iturrioz se le dio la posibilidad de que se defendiera, él habló en el Consejo antes de que nosotros emitiéramos la votación. Se otorgaron todas las garantías habidas y por haber. No hubo una cuestión subjetiva contra el fiscal”, señaló Enrique Maglione.

En esta línea el funcionario planteó, respecto a las fallas del fiscal de Comodoro, que al día de hoy tiene dudas sobre si fueron mayúsculas o mayores que las de otros, pero sí resaltó que en su momento, sí se determinó que así fue, esto tuvo motivos válidos. “Nosotros no tenemos algo en contra de Iturrioz. En su momento, él dijo a los medios de comunicación que había una suerte de persecución del Consejo de la Magistratura hacia su persona.

Seguramente debe haber dicho esto por alguna cuestión particular que le ocurría en ese momento. Lo conozco poco y sé que es una persona algo impulsiva, pero más allá de esto tengo que decir que no existe ningún tipo de animadversión contra su persona. Además, no somos nosotros los que hacemos la denuncia, nosotros solo actuamos de oficio”.

Concurso para cubrir dos cargos de jueces en Comodoro

Por último, el presidente del Consejo de la Magistratura se refirió a un concurso para cubrir dos cargos para jueces en la ciudad petrolera.

“La semana próxima vamos a tener una sesión para efectuar un llamado a concurso que quedó cerrado desde el año pasado y que quedó pendiente por el tema de la pandemia, para cubrir dos cargos de jueces en la ciudad de Comodoro Rivadavia, uno para juez civil en el Juzgado Civil número tres y otro para el Juzgado Laboral número tres.

El concurso va a ser los días miércoles 16, jueves 17 y viernes 18. Por otro lado, hemos hecho un llamado a concurso para cubrir treinta y tres cargos en el Poder Judicial. Se van a ir fijando las fechas a la brevedad”, concluyó.

El fiscal cometió “una falta en su función, un error inexcusable del derecho”

Maglione ahondó en las causales de los juicios políticos pedidos para el fiscal Iturrioz y resaltó que, de cierto modo, el funcionario incumplió con sus funciones cuando detuvo al exministro Bortagaray. “Él tendría que haberle pedido al gobernador que le saque los fueros al ministro, para luego recién detenerlo”, señaló.

Como dato a destacar, hay que decir que el organismo que tomó la decisión de efectivizar los pedidos de juicio político fue el Consejo de la Magistratura. En tanto, la denuncia por la detención del ministro Bortagaray fue hecha por un particular.

Posterior a esto, la institución presidida por Enrique Maglione conformó una Comisión de Admisibilidad, compuesta por cuatro consejeros.

Esos cuatro consejeros determinaron que la denuncia era viable. “Se hizo un sumario administrativo, en este caso a tres magistrados. El pleno del Consejo aprobó el dictamen del sumariante, que fue Luis Torrijos -vicepresidente del Consejo de la Magistratura-.

Además, la Comisión de Evaluación, también compuesta por cuatro consejeros, le hizo una evaluación a Iturrioz y dio negativa, es decir que no fue satisfactorio su desempeño en estos tres años”, explicó el titular del Consejo de la Magistratura.

Arbitrariedad en la causa de Bortagaray

Respecto a la causa del exministro Martín Bortagaray, que fue detenido cuando todavía tenía fueros, el presidente del Consejo de la Magistratura planteó que “se determinó que hubo una arbitrariedad por parte del fiscal Iturrioz. No hay ningún tipo de animosidad en contra de él, pero los hechos fueron así.

Esto es algo que lo determinó el sumariante, me refiero a la arbitrariedad. Esto constituye una falta en su función, un error inexcusable del derecho, el haber pedido y llevado adelante la detención de un ministro que tenía fueros constitucionales, él debió haber sabido que no podía hacer eso. Tendría que haberle pedido al gobernador que le saque los fueros al ministro, para luego recién detenerlo”.

Además, el funcionario hizo hincapié en la “espectacularidad” que tuvo la causa. “En su momento, cuando yo emití mi voto, dije que debían ser tres los magistrados remitidos al Tribunal de Enjuiciamiento.

Los fiscales son el control de la legalidad, y los jueces el control de la constitucionalidad, por lo tanto ellos no pueden desconocer la ley, el derecho. Lo puede desconocer cualquier persona de la calle, pero no un magistrado, porque se presume que conocen el derecho. Eso para nosotros fue una falta grave, por eso se derivó en los juicios políticos”.