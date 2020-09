En Comodoro y Rada Tilly los contactos estrechos con síntomas son “positivos”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Las autoridades sanitarias de la provincia fijaron criterios excepcionales para los casos de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, que están atravesando una compleja situación epidemiológica por la proliferación de casos de coronavirus que se vienen dando.

En Comodoro y Rada Tilly cualquier persona que haya tenido contacto con un paciente de Covid y presente síntomas es considerado como «caso positivo» sin hisoparlo. Si el cuadro del paciente se agrava, y debe ser hospitalizado, recién ahí se le hace el hisopado para corrobar si es positivo de coronavirus. Los contactos estrechos que presentan síntomas y tienen factores de riesgo, siempre son hisopados.

Desde el Ministerio de Salud indicaron que lo más importante es el aislamiento. No es necesario realizar un hisopado por varias razones: La PCR NEGATIVA no descarta la infección, ya que se puede estar en periodo de incubación. De igual manera si sos contacto estrecho de un positivo tenés que realizar el aislamiento por 14 días y no te habilita para trabajar por más de que el hisopado, haya dado negativo.