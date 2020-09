Eliceche: “La provincia va del mal en peor y se va agotando la paciencia de la gente”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El diputado provincial Carlos Eliceche opinó que “la provincia va del mal en peor y se va agotando la paciencia de la gente”. Luego dijo que a fin de año, los trabajadores llegarán a tener cuatro sueldos adeudados por parte del gobierno.

Este jueves en diálogo con FM La Petrolera, el diputado provincial del Frente de Todos, Carlos Eliceche dijo que “Rawson es una ciudad sitiada en estos momentos, pero la comarca también está sitiada porque hay cortes en Puerto Madryn, en el ingreso a Trelew y también había trabajadores que querían venir a la ciudad capital, pero las fuerzas policiales no los dejaban pasar”.

Por otro lado, el diputado provincial se refirió a la situación económica de la provincia en medio del reclamo por los sueldos atrasados a los trabajadores, recordó que “esto no es nuevo, esta provincia va día tras día, de mal en peor, a manera de chiste uno siempre dice, hoy vamos a estar mejor que mañana”.

Asimismo dijo “Como se venía anunciando, todas las medidas que se han tomado hasta el momento no nos han servido para avanzar ni un solo paso. Es desesperante la situación de los trabajadores, esto no da para más, la gente ya no sabe qué hacer y se va agotando la paciencia. La pandemia y el virus han hecho que esto no se haya anticipado pero hoy en día, la situación es desesperante”.

El ex intendente de Madryn resaltó “Hay marchas de trabajadores en cada ciudad de la provincia y lo más triste es que no hay ninguna respuesta”.

Luego de las reuniones que mantuvieron funcionarios provinciales con autoridades del gobierno nacional, el diputado opino qué “dicen el gobierno nacional están pidiendo un ordenamiento de las cuentas provinciales, pero no se ha avanzado en nada. La realidad es que el gobernador y su equipo no se han preocupado por ordenar las cuentas de manera interna y día tras día o mes tras mes, la masa salarial es mayor”.

Finalmente Eliceche vislumbró un panorama muy negativo, “Al paso que vamos, creemos que al mes 12 del presente año van a haber muchos trabajadores de esta provincia que estarán sin percibir los últimos cuatro meses. La verdad es que ya no hay de donde sacar más plata, estamos en una situación insostenible, en medio de una pandemia, con un Estado paralizado y con mucha preocupación”.