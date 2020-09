El Senado aprobó el aumento de multas a la pesca ilegal

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Durante la jornada del miércoles, el Senado de la Nación aprobó y convirtió en leyes la modificación del régimen federal de pesca, el cual buscará regular la actividad ilegal, y la creación del Fondo Nacional de la Defensa (Fondef), destinado a financiar el proceso de reequipamiento de las Fuerzas Armadas.

En cuanto al Régimen Federal de Pesca, la ley permitirá actualizar los montos de las sanciones y las multas por la actividad ilegal. Gracias al voto del Frente de Todos, y ante la ausencia de la oposición que se desconectó de la videoconferencia en desacuerdo con la prórroga de las sesiones remotas, el proyecto incorporó un artículo para establecer que las multas serán calculadas en unidades de valor denominadas Unidades Pesca (UP), equivalentes al precio de un litro de combustible gasoil de más alta denominación que se venda en la ciudad de Buenos Aires.

Además en el Senado, se dispuso que el gobierno nacional será quien determine el valor en moneda de curso legal de las UP de manera semestral. Será sobre la base del precio de venta final al público del gasoil grado dos o el que eventualmente lo sustituya, de acuerdo con la información de la Secretaría de Energía.

El proyecto también remarca que las UP se convertirán en moneda de curso legal al momento en que el presunto infractor se allane a la imputación efectuada o al momento del pago total de la multa impuesta por resolución firme. También se estableció que la multa mínima será de 1000 UP y la máxima de 300.000 UP; y que cuando la infracción sea la de pescar sin autorización de captura, carecer de una cuota individual de captura o pescar en zona de veda, la sanción mínima no podrá ser inferior a 3000 UP.

Asimismo, se añade que cuando la infracción de que se trate sea la de pescar sin permiso, la multa mínima no podrá ser inferior a 500.000 UP y la máxima de 3.000.000 UP. Además, se modifica el artículo 54 de la ley original para agregarle que tratándose de embarcaciones extranjeras, los gastos en los que incurran los organismos actuantes en la órbita del Sector Público Nacional como consecuencia de la comisión de infracciones a la mencionada ley correrán por cuenta de su propietario.

Por otra parte en el senado, el Fondo Nacional de la Defensa, también con el voto unánime del oficialismo, dispuso como objeto y finalidad de la ley que sus recursos serán afectados específicamente a la recuperación, modernización e incorporación de material para las Fuerzas Armadas. El destino y asignación de los recursos del Fondef se realizarán de conformidad a lo dispuesto en el marco normativo de la Defensa Nacional.

El proyecto busca promover la innovación productiva, inclusiva y sustentable, por medio de un mayor escalonamiento tecnológico; incrementar las acciones de investigación y desarrollo en los sectores público y privado y mejorar las condiciones de creación, difusión y asimilación de innovaciones por parte de la estructura productiva nacional.

El Fondef estará integrado con el 0,35% del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual del año 2020, el 0,5% para el año 2021, el 0,65% para el año 2022 y el 0,8% para el año 2023, manteniéndose este último porcentaje para los sucesivos ejercicios presupuestarios.

La presidenta de la Comisión de Defensa, la oficialista chubutense Nancy González, remarcó que “este fondo no puede ser asignado para personal ni para fortalecimiento de las instituciones, sino únicamente para equipamiento”. Además, sostuvo que “es importante para la pospandemia porque se van a emplear catorce mil puestos de trabajo en la Argentina”.