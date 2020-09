El gremio Sitrajuch: No acepta el endeudamiento para sueldos de judiciales

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales del Chubut (SITRAJUCH) Luis Ronconi, cuestionó duramente la postura del Superior Tribunal de Justicia. Se refirió al proyecto de ley con garantía coparticipable, pero que endeudaría a la provincia con un crédito del Banco del Chubut, para pagar sueldos atrasados sólo del poder judicial. También se refirió a situaciones de algunas magistradas que han presentado amparos para cobrar sus sueldos en particular. Manifestó que “Desde el punto de vista de la agonía económica, seguramente el Superior esta buscando una alternativa, pero bueno: es insuficiente, nos mete de nuevo en la lógica del endeudamiento, patea la cuestión para adelante, no resuelve la crisis total de la provincia, y sobretodo genera una diferenciación, que no es ni saludable ni deseada por nosotros como sindicato de trabajadores y trabajadoras judiciales de Chubut”, señaló Radio Nacional Esquel.