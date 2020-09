El director del Hospital expresó que Madryn está al día con los resultados de los hisopados

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El director del hospital Andrés Ísola, Ariel Urbano, brindó ayer una conferencia de prensa en la que abarcó varios temas que hacen a la situación epidemiológica de la ciudad.

En principio, el doctor Urbano aseguró que “terminamos una semana bastante complicada, seguimos con una gran cantidad de casos, aunque muchos de ellos tienen nexo epidemiológico y seguimos en circulación local en conglomerados. Actualmente en el hospital tenemos nueve pacientes internados en Clínica Médica con requerimiento de oxígeno y están estables.

Ayer se internó un paciente en la Terapia Intensiva del hospital, una persona joven de 40 años, diabético, con sobrepeso e ingresó con una neumonía bilateral. Es un contacto estrecho de un caso positivo, así que, si bien no está confirmado el diagnóstico, tiene alta probabilidad clínica epidemiológica de ser un Covid positivo, así que está con asistencia respiratoria mecánica”.

Además, durante el día jueves, lamentablemente se confirmó el fallecimiento de una mujer de 84 años “con problemas cardiovasculares, tenía comorbilidades importantes”.

RESULTADOS AL DIA

Hace algunos días, desde el hospital había cierta preocupación por las demoras en los resultados de los hisopados, principalmente los que se enviaban al laboratorio de Trelew. Sin embargo, en las últimas horas la situación se normalizó: “Estamos mucho mejor, ayer llegaron más de cien resultados de Trelew y nos puso prácticamente al día y también estamos trabajando con la parte privada para descomprimirlos un poco. Estamos mejor de como empezamos la semana y veremos qué pasa la semana que viene”.

SITUACION COMPLICADA

Urbano se refirió también a la situación del personal de Salud, algunos de los cuales se contagiaron el Covid-19 y otros debieron aislarse por tener síntomas: “Nosotros ante la mínima duda los tenemos que dejar en aislamiento, ver cómo evoluciona e hisoparlo. Estamos en una situación complicada, tuvimos que hacer cierta movilidad de gente del primer nivel de atención que vino a colaborar con la Guardia porque habíamos tenido un par de médicos que habían estado aislados. La gente está cansada, llevamos muchos meses de esta situación, sumado al pago de sueldos que, para algunos, es más grave que el mismo Covid”.

DONACION DE PLASMA

Respecto a la donación de plasma, el director del centro sanitario madrynense indicó que, por el momento, en el hospital no se realizó ningún tratamiento con ese elemento: “Ya habíamos charlado con el Ministerio la probabilidad de iniciar los tratamientos. Es necesario esperar varios días después de la recuperación del paciente, cuando tienen los anticuerpos bastante elevados, así que el servicio de Hemoterapia va a trabajar en la recolección de plasma.

Ya tenemos varios que quieren donar, pero hay que esperar los días suficientes y hacer los análisis”. En un principio se hablaba de que no había equipamiento para realizar la extracción, pero el doctor Urbano explicó que “hay una máquina especial que hace la separación del plasma y la sangre, pero en realidad no lo necesitamos al aparato, así que se puede hacer igual, no habría ninguna dificultad para obtener plasma actualmente”.

GIMNASIOS PELIGROSOS

Al consultarle a Urbano sobre la situación los gimnasios y si son un foco de contagio, el director del hospital Ísola opinó: “Uno entiende la situación, la necesidad de trabajar de la gente. Viendo lo que ha pasado en todo el mundo y siguiendo las recomendaciones de los expertos, los gimnasios son uno de los lugares de mayor contagio porque, independientemente de los protocolos que hay, es difícil mantener la distancia mínima. A nivel internacional está demostrado que los gimnasios son lugares de alto contagio”.