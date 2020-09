El Concejo trabaja en un plan integral para coordinar programas de salud infantil

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

La iniciativa fue presentada a los concejales de la Comisión 3 por autoridades de la Secretaría de Salud e integrantes de la Fundación Crecer. El plan integral contempla la detección de problemas en el desarrollo de niños con bajos recursos

Los diversos programas que patrocinan tanto la Secretaría de Salud, Desarrollo Humano y Familia, Fundación Crecer y el Colegio Médico vienen desarrollándose hace varios años de forma satisfactoria, sin embargo actualmente no se encuentran enmarcados en una normativa integral que articule los esfuerzos de forma homogénea.

La iniciativa de un plan integral permitirá conformar una mesa de trabajo entre las instituciones involucradas en los programas para evaluar el desarrollo de los mismos en la detección, tratamiento y evolución de los infantes que sufren alguna patología. También permitirá dar un marco normativo para la incorporación de profesionales ante la detección de nuevas patologías que actualmente no tienen cobertura.

El presidente de la Comisión 3, concejal Marcos Panquilto, expresó que durante la reunión “nos vinieron a explicar un programa integral de intervención de desarrollo infantil para que quede como política pública del municipio a través de una Ordenanza”. El edil puso en valor este tipo de programas que detectan problemas en el desarrollo infantil desde el jardín maternal, ya que “años atrás un chico que no escuchaba o no veía bien recién era diagnosticado a los 7 u 8 años”, explicó.

Al respecto el Secretario de Salud, Dr. Carlos Catalá, expresó que “lo que nosotros estamos haciendo es unificar todos los programas en uno solo, que no sea de nadie en particular sino que sea una política pública donde estemos todos integrados de la misma manera con una mirada integral de articular muchas organizaciones y profesiones distintas”. Además Catalá destacó de los programas el “nivel de horizontalidad donde no hay una preponderancia de una institución sobre la otra”.

El secretario de Salud también expresó que “hay mucho trabajo que ya se viene haciendo”, enfatizando que “queremos poder mostrar que se puede armar un programa con mucho impacto, porque hay lugares donde se llega hasta el diagnóstico y después no se puede continuar porque no hay profesionales para dar respuestas”. Además agregó que a través de una Ordenanza “sería la manera de darle un marco legal a todas las empresas que quieran participar, generar un fondo que hasta ahora viene siendo una articulación individual de las instituciones”.